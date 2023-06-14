夢想淘心室6月14日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請目前在中國五金領域的佼佼者、現任諾霸精密機械（上海）有限公司的曾鴻鍊董事長，總是笑容可掬又精力十足的曾董事長，曾於2018年入選傑出大陸台商，獲頒兩岸貢獻獎。2020年接任聖約翰科技大學第7屆校友總會理事長，並提出「校友經濟體內循環」概念，希望結合「One Team, One Family」的理念，達成三贏局面。

如今即使擁有博士學歷的曾董事長，自我介紹時總會表示自己畢業於新埔工專（現為聖約翰科技大學），非常愛自己的母校，經常號召校友一起出錢出力永續經營學校，甚至聯合眾上市上櫃公司的校友提供帶薪實習工作機會，讓學弟學妹們，從進入學校開始就不愁沒有工作，甚至連學費都不需要花父母的錢。

「我的志願是當老闆」，從小曾董事長的夢想就是當老闆，他在年僅30歲時就開始創業，曾鴻鍊覺得自己的一生非常幸運，沒有什麼大的挫折，經常有貴人相助，他認為只要讓自己充滿信心，就能夠天不怕、地不怕。事業有成之後且飲水思源隨時感謝這間學校的栽培。曾鴻鍊秉持著「今日我以新埔為榮，明日新埔以我為榮」理念，雖然肩負著企業經營的忙碌工作，卻還是陸續接下校務顧問、董事會董事及校友總會理事長等職務，無私地為母校奉獻，號召集結各領域專精的校友們，發揮「One Team, One Family」的效果，讓資源回歸於母校，讓就讀聖約翰科技大學的學生們能有效獲取創業秘訣與成功捷徑。

曾董事長告訴主持人，賺錢是一定要的，然而一生的花費有限，不如多做一些對母校與社會有益的事情，才是最好的投資報酬率。知名作家張愛玲也是聖約翰科技大學的校友，聽眾們想知道讓曾董情有獨鍾的學校還有哪些魅力嗎? 更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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