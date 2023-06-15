技專校院招生委員會聯合會王錫福主任表示，112學年度五專優先免試入學招生，計有38所公、私立技專校院，181個科（組），提供17,055名招生名額。本學年度報名人數共18,344人，完成上網選填登記志願人數共17,024人。經本委員會電腦系統統一分發，計錄取14,429人(含專案免試生外加錄取人數16人)，分發錄取率為84.8%、總招生率84.6%。
免試生對分發結果如有疑義，可至本委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必於112年6月15日17:00前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期恕不予受理。洽詢電話：02-27725333分機229、222，傳真號碼：02-27738881。委員會網址：https://www.jctv.ntut.edu.tw/u5/。
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