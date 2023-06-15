112學年度五專優先免試入學招生，招收對象包含國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，於15日9：00在112學年度五專優先免試入學招生委員會網站公告錄取榜單，並開放免試生上網查詢，另同步發送手機簡訊適知所有免試生分發結果。錄取生報到方式由各校自訂，請錄取生逕至本委員會官網各招生學校報到資訊專區或逕向所錄取學校查詢。