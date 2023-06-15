112學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學於14日公告放榜結果。國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校、國立新營高級工業職業學校、國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校及國立臺南高級商業職業學校於當日辦理撕榜後，公告錄取結果。

教育部表示，特色招生專業群科甄選入學是以術科測驗為主的實務選才機制，測驗內容相當多元，提供學生依其興趣、能力與性向等多面向評估，由學生選擇合適的科別，讓學生能夠適性接軌，期能落實十二年國民基本教育適性揚才的教育目的，並培育更多優質的技術人才。

而教育部計算，112學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學共計有86校339個科(班、組)辦理特色招生專業群科甄選入學，共提供8,030個招生名額，報名學生總計有1萬1,783人，錄取人數計有5,756人，總錄取率為48.85%。

教育部也提醒，錄取學生可在報到前善加利用學校網站招生宣導專區，查詢報到相關資訊，並於6月15日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。