新北市祭出在地就學獎學金，最高可拿12萬元獎學金!推出頂尖人才永續百萬獎學金，獎勵今年國中技藝競賽34項賽事前三名學生、凡就讀新北學校每人加碼一萬元，再加上在地就學獎學金最高11萬，全面鼓勵在地就學、培養世界頂尖人才。

教育局表示，新北市今年發布全國首部「新北NO.1技職6.0」政策白皮書，加上技職教育成果經教育部認證，已連續五年榮獲技職教育評鑑最高榮譽，另首創超過50項技職教育政策，將新北技高打造為校校頂尖，在師資課程、技能培訓、產學合作、證照取得、跨域學習、國際專業及人文美感各面向，皆展現優質。在新北就讀的學子可睡飽、學好、走就到，還可領獎學金，未來年薪百萬不是夢。

新北市技高各具特色，以鶯歌工商來說，有全國唯一陶瓷工程科，以獨有師徒制，傳承傳統工藝技法。另廣告設計科、美工科攜手科大、產業，打造三鶯創藝館，還有全國首創八年一貫金工專班，以及全國競賽常勝軍的資料處理科及資訊科等超強群科。

鶯歌工商設有全國唯一陶瓷茶席課程-製陶品茗(資料照)。(照片/新北市教育局提供)

而淡水商工是國際名廚江振誠的母校、北部唯一設有公立餐飲科，也設有創意點心研發中心頂尖群科。園藝科更培育畢業生錄取台大，是就業、升學的好選擇

瑞芳高工具有全國唯二、北部唯一的空間測繪科，培育未來的建築師、設計師，更設有DiscoverX土地資源中心的頂尖群科，與產業趨勢接軌。

瑞芳高工於全國技能競賽得獎(資料照)。(照片/新北市教育局提供)

樟樹國際實中是全臺第一所實驗性技術高中，設有多媒體動畫、流行服飾科、資訊科，及服創Life3.0人才培育基地，學校著重雙語學習、雙核心跨域技能，不只在全國競賽中取得佳績、更是推動國際交流的重點學校。三重商工具有最完整商業類科，設有商業經營科、資料處理科、國際貿易科，培育國際貿易及會計師，更與中華民國財稅會計學習交流協會合作打造五年一貫會計師、記帳士專班，更是獲得各項全國技藝、專題實作競賽冠軍及金手獎等佳績。

新北高工是新北工業類老牌頂尖學校、每年屢創佳績的奪金戰隊，資訊科、汽車科及模具科，強調務實致用的課程，經驗豐富的老師營造正向學習環境，培育眾多正備取的技職國手，創造各項競賽金牌、金手獎以及技職之光。泰山高中培育國際化AI分析工程師，融合潮流趨勢與雙語教育，設有電子科、電機科、汽車科和機械科等未來就業保障的科別，更與產業攜手成立全臺第一座AI科技人才培育中心，讓學生接軌職場與國際產業。

教育局長張明文表示，新北市更有穀保家商、莊敬工家、樹人家商、能仁家商、復興商工、智光商工、豫章工商、中華商海、東海高中、崇義高中、醒吾高中等設有專業群科學校，每校各具特色，且校校鏈結產業及各項競賽成績優異，可至新北市線上教育博覽會(https://expo.efroip.tw/)，新北技職教育重視頂尖人才培育，獎金只是誘因，更期待透過專屬白皮書引導，讓每個孩子都能擺對位置、成就自己、邁向未來。