全國112學年度大學入學分科測驗將於7月12日及7月13日舉行，臺北酷課雲堅持提供每位考生最無微不至的線上課程服務，自6月19日起針對數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民等七大考科，分別邀請全國名師開設線上考前重點複習及解題策略課程，讓學生可以線上參與並即時互動提問，亦可針對疑難處反覆觀看重播學習，陪伴每位考生進行最後衝刺！

教育局自107學年度起提供各學層考前重點複習直播課程，針對每次課程學生及家長回饋意見持續精進，111年大學入學分科測驗，線上直播觀看人數衝破了2萬4,000人，經調查參與學生多有錄取臺灣大學化學工程系、生物機電工程系及外國語文學系、政治大學會計學系、成功大學土木工程系等心中理想志願。今年特別針對學生考前筆記、解題思考、解題速度及各學科核心觀念規劃課程內容，希望成為學生面對測驗最佳助手。本次開課教師永春高中數學科曾慶良老師提到，課程針對學生進行考題思考訓練，並引導學生整理出最適合自己的考前筆記，進行精熟學習。

考前倒數衝刺階段，除了掌握考試重點外，得分關鍵也很重要！建國中學生物科周麗芬老師提到，生物科聚焦非選答題能力是致勝關鍵，直播課程將帶領考生增進歸納分析技巧；中山女中化學科劉泓其老師提醒，面對越來越活的題目，在課程中將帶領同學逐一解析化學科核心觀念及實驗步驟，冷靜理解題目並分析測驗圖表所提供訊息，亦提醒同學們務必關心環境、能源與半導體等時事議題，才能出奇制勝！

教育局表示，為了提供最完整、最詳盡的考前複習內容，自6月19日至6月29日將在臺北酷課雲線上學習平臺（網址：https://cooc.tp.edu.tw/）提供考前重點直播、即時問答課程，且針對考生各項需求都將提供即時協助！若是學生有重複觀看需求，只要加入酷課OnO線上教室，便能針對學習尚未精熟部分進行重播學習，甚或下載老師們的精華講義！若有任何建議，歡迎加入臺北酷課雲LINE（LINE ID：@cooc）提問，讓酷課雲成為學生學習最不可或缺的最佳夥伴！