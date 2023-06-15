新北市政府教育局首創各高中職校辦理全民國防教育暨國軍人才招募參訪活動，本年度總計有新北高工、樹林高中及樹人家商等12所高中職校申請參加活動。師生藉由參訪活動體認國軍部隊特性及戰備任務，激發全民防衛國家之愛國意識。

教育局表示，本次活動配合單位計有陸軍特種作戰指揮部、陸軍五三工兵群及陸戰六六旅等單位，除單位戰備任務及人才招募宣導外，另安排特戰戰技隊操演、特戰六人小組介紹、工兵裝備陳展及武器裝備操作等豐富多元體驗活動，對於各校有意願報考國軍各班隊學生增加職涯規畫選擇。

樹人家商參加海軍陸戰隊陸戰六六旅全民國防暨人才招募參訪活動。(照片/新北教育局提供)

樹林高中全民國防教師陳育聰分享，藉由國軍人才招募活動參訪五三工兵群，讓高中職學子們初步了解戰鬥支援部隊的戰備任務，也深刻了解「救災視同作戰的」觀念，莘莘學子能學習並參與國防事務，未來人生之旅又多一項道路選擇。

樹林高中參與五三工兵群生命探測器操作體驗。(照片/新北教育局提供)

新北高工2年級同學林恩霆同學表示，這次參觀陸軍特戰指揮部營區的活動，讓自己對國防教育有了更深刻的體會與理解。看到特戰指揮部士官兵進行任務介紹，講解兵法戰術，還有精湛的操演展示，不由得對國軍實力感到驚豔與敬意。相信這次活動也讓身旁的同學們了解到國防教育的重要性，希望未來能夠繼續支持國軍，也期待看到更多志願役人員的加入。

樹人家商學生參與陸戰六六旅T-108狙擊槍操作體驗。(照片/新北教育局提供)

另外，明德高中2年級同學朱峻廷說，參觀完五三工兵群營區陳展各式裝備及救難設施後，更加瞭解軍隊除了軍事戰鬥任務以外，在天災發生時也要肩負救災任務，其中招募員也介紹到軍隊的職涯發展及未來規劃，讓我們獲益匪淺。

教育局長張明文表示，各高中職校透過結合國防專業及裝備陳展等多元全民國防教育暨人才招募參訪活動，體驗國軍部隊平日戮力訓練成果，讓對全民國防教育有興趣或有意願報考國軍各班隊學生，更加認識國防、瞭解國防，進而深化學生全民防衛認知，扎根全民國防理念。