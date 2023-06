教育部國民及學前教育署與財團法人台北國際社區廣播電臺(ICRT)合作辦理「111學年度線上教案設計競賽」,國教署表示,本次英語教案設計競賽,除鼓勵現場優秀教師外,也將獲獎作品上傳至ICRT及空中英語教室官網,作為教師教學示範,以提供現場教師教學實施參考,讓英語學習能在日常生活中結合使用情境,強化中小學英語聽力及口說能力。本次獲獎作品已公告於ICRT官網(https://www.icrt.com.tw/app/moe/winner.php)。

歷年教案獲獎教師至ICRT節目接受專訪。(照片/教育部提供)

國教署說明,本次優勝作品「Let's go green如何救地球」緊扣環保議題,融合英文聽說讀寫技能,運用多元教學活動和平板輔助學習,有助於學生全面發展英文能力,並提供學習單、簡報和實際在課堂上進行教學的影片剪輯。ICRT將前往優勝教師學校辦理校園電台活動,讓同學們體驗廣播節目主持及英語互動遊戲、同時ICRT也會邀請得獎老師及該校校長一起接受ICRT節目專訪,獻聲說明獲獎心得與教案設計理念。而其餘入選教案設計單元主題豐富多新穎包含「Wear for Our Future 永續衣起來」教導循環時尚概念;「Emotion Palette 情緒調色盤」,讓學生學會掌握自我情緒;「Let's BE a helper! 保育陸域生態」了解生物多樣性的重要性,並學習如何保護土地生態。