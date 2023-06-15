第十五屆海峽論壇組委會15日在廈門舉行新聞發佈會，組委會辦公室副主任福建省台港澳辦副主任陳志勇與廈門市莊榮良副市長等一起進行說明。陳志勇表示本屆論壇安排了論壇大會和基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四 大主題37 場活動， 加上有關設區市同期舉辦的 14 場活動， 共計 51 場活動。 雖然台灣執政黨阻擾民眾參與，今年仍有台灣政黨代表、 台灣主辦單位代表， 以及台灣 行業代表、 社團負責人、 工青婦、 鄉鎮村裡、 農漁工商、 民間信仰等 各界嘉賓共 5000 餘人參與，是疫情後兩岸規模最大的民間交流活動。

論壇大會訂於6月17日上午在廈門會展中心舉行，延續過去「擴大民間交流、深化融合發展」舉辦精神，內容涵蓋廣泛，今年並開放台灣民眾透過網路自由報名參與采風參訪相關交流活動，主動釋出更多讓台灣民眾認識福建與大陸的機會。此外，新增「金馬好物匯—金門馬祖特產專場直播推廣活動」將傳統論壇升級為有助農特產與觀光產業發展的推廣活動，畢竟關注民生需求最重要，是本屆海論另一大亮點。

第十五屆海峽論壇組委會15日在廈門舉行新聞發佈會，組委會辦公室副主任福建省台港澳辦副主任陳志勇（中）與廈門市莊榮良副市長（右1）等一起進行說明。（攝影/王雅芬）

少子化之下，論壇備受關注的議題與族群聚焦在青年，不論就學、就業、實習或創業相關議題等都有相對應的青年論壇、職業教育與人才對接會進行探討與交流，畢竟青年是未來世界的主人翁。

15屆論壇是疫情後兩岸規模最大的民間交流活動，發佈會現場坐滿兩岸三地的記者。（攝影/王雅芬）

新聞發佈會上，記者針對大陸盛行的行動支付是否便利台灣民眾提出問題。過往不論旅遊、就業、就學許多台灣民眾無法透過微信與支付寶等行動支付進行數位支付，仍必須使用現金與兑匯人民幣，非常不利兩岸民眾交流與生活。海峽論壇組委會針對此議題回應，目前台灣民眾只要透過支付寶APP綁訂有效信用卡，亦可在大陸使用線上支付，或本次論壇期間在任何一家廈門銀行進行快速開戶，綁定銀行卡後亦可透過微信與支付寶支付，福建希望能不斷改善相關辦理方式，提供台灣民眾最便捷的生活方式。