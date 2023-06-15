第十二屆共同家園論壇15日於平潭麒麟酒店舉行。省政府副省長、黨組成員常斌、全國台企聯常務韓螢煥副會長、台灣中華青年發展聯合會李東憲副理事長等貴賓受邀出席。

共同家園論壇自 2012 年在平潭舉辦以來，圍繞兩岸共同家園建設，透過兩岸經濟、文化、社會等多個方面進行探索，已成為兩岸交流的重要平台。本屆論壇， 以「好的未來 好的生活」為主題，期待平潭與台灣的合作為融合發展增添新的動力。

台灣中華青年發展聯合會李東憲副理事長。（攝/景義婷）

台灣中華青年發展聯合會李東憲副理事長表示，很高興來到美麗的平潭國際旅遊島，參加第十二屆共同家園論壇。這次論壇的主題標語是「好的生活、好的未來」。共同家園論壇自2012年第一屆舉辦至今已有12個年頭，今年的規模更勝以往，熱鬧非常，見證了兩岸的交流互動更加頻密，心靈距離不斷拉近，發展日趨成熟。我祝願論壇越辦越好，正如兩岸交流越來越多。

全國台企聯常務韓螢煥副會長。（攝/景義婷）

全國台企聯常務韓螢煥副會長在致詞中提到，平潭作為大陸距離台灣最近的區域，多年來，在各種利好政策的加持下、在兩岸民眾共同合作下，給平潭帶來了旺盛的生命力，各項配套措施全面、快速崛起， 家園建設日新月異，為台青台商來此興業發展創造了良好的環境。

宗仁科技股份有限公司陳孟邦董事長（攝/景義婷）

本次論壇演講人之一，宗仁科技股份有限公司陳孟邦董事長提到，在2010年前帶著部份台灣人才到深圳創業，從2010-2015年間來回到平潭查訪與調查，發現平潭除了有豐富的資源外最讓人印象的是平潭人的熱情，所以2015年在平潭成立了宗仁科技股份有限公司。自從在平潭開設後，從原先的2000萬營業額到去年2022年已經增長到1.22億，公司提供海峽兩岸各大公司的晶圓代工與公司自身的芯片設計。平潭將推動「平潭綜合實驗區總體發展規劃2023-2035」落地實施為契機，聚焦探索的更深層次、更大的開放與開發。

台灣海峽兩岸旅遊發展協會姚大光理事長出席平潭今日活動。（攝/景義婷）

此外，在兩岸旅遊交流方面，台灣海峽兩岸旅遊發展協會姚大光理事長提到，過去三年因疫情的影響，兩岸幾乎零交流，協會近期致力於把兩岸的交流恢復到像2019年前的熱度，期望兩岸的主管機關，能夠恢復兩岸的各項旅遊與航線以及全面開放的小三通，讓兩岸的旅遊有更多的交往。

平潭綜合實驗區自貿深改辦賈尉斌主任接受媒體聯訪。（攝/景義婷）

會後媒體聯訪記者提問，對台就業創業生活方面，有哪些便利的辦法？平潭綜合實驗區自貿深改辦賈尉斌主任表示，平潭有職業資格認證中心，讓台灣青年能夠以證換證，凡持有台灣的證照來到平潭也能直接換成中國合法的證照，並提供免費的就業培訓中心，便利就業。對於想在平潭的創業的台灣青年，會積極給予金融和就業資金的支持。