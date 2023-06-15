第七屆海峽兩岸村里長交流會於6月15日在福建平潭國惠國際酒店舉辦。福建省人民政府副省長、黨組員常斌、台灣村里長聯誼總會郭云輝總會長和平潭綜合實驗區黨工委賴軍書記與兩岸專家等連袂出席並進行演講語交流。交流會分為貴賓致詞、發展示範基地授牌儀式、主旨演講與兩岸里長的經驗分享等五個環節。

福建平潭綜合實驗區黨工委賴軍書記致詞。（攝/景義婷）

平潭綜合實驗區黨工委賴軍書記致詞時表示，平潭將會提供台灣青年想到平潭就業、創業更便利的辦法，希望可以擴大兩岸產業，便於台灣人才可以進入大陸發展。不管是大陸還是台灣的里長都有各自擅長的領域或是想法，期望今天兩岸的村里長能夠有全新的思想碰撞與智慧的交流。

台灣屏東大學張重金教授與福州大學陳可嘉副院長分享與交流。（攝/景義婷）

進行演講交流時台灣屏東大學張重金教授分享台灣建鄉建創經驗，從策略、地方文化資源的挖掘與輔導產業升級與創業機會，進而活化與鼓勵青年返鄉、獎勵企業地方設廠等；在青年返鄉措施中給予部分便利優惠，例如青創貸款優惠、輔導原產業的包裝與升級、以及提供安心就業環境，提供租屋、育兒醫療等津貼。

福州大學陳可嘉副院長則是以深化嵐台鄉鎮村里交流為主軸，注重文化與生活融合，營造生活文創社區，期望以村民、青年、婦女為主要群體，凸顯特色、豐富內涵，開發並落實系列活動，加強互聯網的整合轉播。

桃園市長安里陳俊亨里長分享在基層的服務方式與社區營造的實踐。（攝/景義婷）

在村里代表分享經驗階段，桃園市長安里陳俊亨里長分享在基層的服務方式與社區營造的實踐、廈門市新港社區王園好書記以居住在該社區的台灣民眾共同打造更好的社區為主題、板橋區嵐翠里林彥綱里長則是分享居民福祉政策的推廣，最後則由來自台北的平潭綜合實驗區的鄭勝中營造師以生態促進鄉村振興為主軸，以加速發展方式綠色轉型與提升生態系統多樣性、穩定性、持續性為經驗為此次分享交流劃下句點。