由全國青年聯合會、中國國民黨青工總會、台灣中華青年交流協會主辦，福建省青年聯合會承辦，第二十一屆海峽青年論壇6月16日在福建廈門舉行。今年論壇以「青春同心創未來 攜手打拼謀復興」為主題，來自海峽兩岸的學者、青年社團負責人及青年代表近450人共同參與。

已經21歲的海峽青年論壇自2003年首屆在福州揭開序幕，21年來，青年社團負責人、青年企業家、大學生、創業青年、高層次人才等近20000名兩岸青年透過論壇碰撞思想與創意、結交志同道合朋友、發揮各自的優勢、攜手打拼展示，一起為夢想注入青春力量，一起擔任推動兩岸關係和平發展的橋樑。

21屆論壇以嘉賓演講和台青分享方式進行，分「互學互鑒 同心同行」「融合發展 共享便利」「以己為橋 聯通兩岸」三大部分。台青李偉國在沒到大陸發展前，在台灣擁有一份做了五年的工作，他可以選擇安於舒適的繼續過下去，然而他思考這樣過下去的生活，已預知未來成就的天花板已固定會出現，因此他選擇到大陸發展，給自己一個沒有天花板的機會。李偉國創業至今，一切都愈來愈好。他以過來人身分鼓勵青年多到大陸看看，先了解再做決定，不要道聽途說，放棄在大陸大展身手的機遇。

李偉國以過來人身分鼓勵青年多到大陸看看，先了解再做決定，不要道聽途說，放棄在大陸大展身手的機遇。（攝影/王雅芬）

在「融合發展 共享便利」部分，來自台中的台青郭屹凡講述一杯咖啡「拎」兩岸的故事。2016年，因為一次大陸之旅來到福州，從此和榕城結下不解之緣。在福建，他創辦了「拎咖啡」品牌，登陸」創業7年，郭屹凡說，「拎」用閩南語說就是「喝」的意思，「拎咖啡」就是喝咖啡，而且，「拎」和「link」諧音，蘊含「連接」之意。而今他愈來愈喜歡福建，並發揮創意研發出茉莉花咖啡，論壇現場並分享給所有與會來賓一起品嚐。

台青郭屹凡分享一杯咖啡「拎」兩岸的故事，現場邀大家一起品嚐新研發出的茉莉花咖啡。（攝影/王雅芬）

因為習近平總書記在2022年回信給青年論壇的台青，讓兩岸青年議題浮上焦點，一年來兩岸青年各領域融合發展成果語配套措施吸引頗多關注。台灣青年聯合會何溢誠理事長表示，他個人觀察兩岸青年交流現況，因疫情之顧，這三年台青赴陸發展人數有減緩趨勢，但赴陸發展仍是一個值得期待的機會。

後疫時代，青年創業想要成功一定要優勢互補，兩岸優勢不同只有合作，成功機率才能大幅提升。何溢誠告訴記者他發現許多在大陸創業成功的台青成功的原因不外兩點，ㄧ是在大陸找到志同道合的夥伴一起攜手合作，二是嫁娶大陸的配偶同心打拼。現在沒有真功夫想成功都是困難的，鼓勵兩岸青年多交朋友，對人生與築夢都會加分。