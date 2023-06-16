隨著科技浪潮的襲捲，佛光山在跨足元宇宙領域後，現在又與義守大學簽訂「數位典藏 MOU合作意願書」，希望借助義大在智慧科技領域的專業，以及年輕學子的創意思維，雙方共同將星雲大師與其他法師的文學創作，注入科技元素，以有聲書、電子書以及AR等多元方式呈現，運用智慧科技的工具實現科技弘法。

佛光山與義守大學簽訂「數位典藏 MOU合作意願書」，地點就在佛光山的雲來集，佛光山文化院院長依空法師，則是以視訊方式與義守大學校長陳振遠所領軍的主管團隊，進行合作內容的交流。依空法師表示，佛光山毗鄰義守大學與義大醫院，無論是在學術還是醫療資源，佛光山都可以說是近水樓台先得月；尤其，此次合作更深深感受到遠親不如近鄰的美好，由佛光山與義守大學聯手，將智慧科技融入弘法相關書籍中，未來可望推出有聲書、電子書以及相關AR作品，以保留書本溫度的同時，還能以走在潮流之上的方式，讓更多年輕世代看見佛教的精彩。

義守大學校長陳振遠（右）、佛光山資訊監院室監院慧讓法師（左），共同簽訂「數位典藏 MOU合作意願書」。(照片/義守大學提供)

義守大學校長陳振遠開心指出，五月中旬佛光山捐贈《星雲大師全集》增訂版395冊給義守大學，學校特別在圖書館成立「星雲大師專區」；事隔不到一個月，雙方又再次簽訂MOU合作意願書，一起為實現科技弘法而努力，可見雙方互動頻繁，佛光山一向都是義守大學最好的鄰居。陳振遠進一步指出，義守大學於110學年度與中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司產學合作「山海經上古神話文創IP開發」計畫案，在義大學子的發揮下，以數位科技、影音創作、公仔設計和VR遊戲開發等，將上古神話「山海經」故事多元詮釋，成功打造東方漫威形象；此次與佛光山的合作，義守大學更期待可將佛法的博大精深，以不同的面貌呈現。

佛光山文化院院長依空法師，以視訊方式與義守大學團隊討論合作內容。(照片/義守大學提供)

義守大學資訊管理學系主任吳有龍表示，佛光山典藏文物所累積的規模與質量龐大，義守大學將整合學院專長與資源，結合運用AR、VR、沉浸式劇場等數位科技，加上學校超級電腦的強大運算功能，對文物圖檔進行影音、影像處理、投影、互動設計等大量數位編修工作。義守大學長期致力多元文化的推廣，更將智慧科技運用注入其中，也深受外界肯定，成為產業攜手合作的重點對象。