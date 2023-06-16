東海大學將攜手馬來西亞華社研究中心致力華文研究與教育之推動。東海校長張國恩於16日拜訪馬來西亞吉隆坡的華社研究中心主席姚迪剛，張國恩表示，他對於華研致力中華文化保存與推動感到佩服，未來東海大學將與華社研究中心進行合作，共同致力相關的研究，並推動網路線上課程。

張國恩校長在東海大學馬來西亞校友會黃印發會長的安排下，拜訪馬來西亞吉隆坡訪問華社研究中心主席姚迪剛，共同出席的還有華研潘永忠董事、姚迪聰總務秘書、詹緣端中心主任、陳松青秘書、鄭名烈公共聯絡主任兼研究員、阮湧和博士，東海大學馬來西亞校友會黃印發會長、東海馬來西亞校友會倪漢忠顧問、東海馬來西亞校友會韓偉雄理事、謝淼發副會長，東海校友總會鄭哲民副會長、前總會長陳宇嘉、東海董事會監察人陳允恭、東海文教基金會執行長李世堯，以及東海公共事務暨校友服務處黃兆璽處長等人。

華社研究社姚迪剛主席(左)與東海大學校長張國恩(右)合照。(照片/東海大學提供)

華研主席姚迪剛是東海工業工程系畢業之傑出校友，畢業後返鄉創業事業有成，於2022年接任華社研究中心主席。姚迪剛說，華研自1985年成立至今已經38年，成為馬來西亞最重要的華文資料與研究中心，中心的核心價值就是要探討大馬華人在文化歷史、社團、經濟與政治的課題，並致力研究出版刊物與傳播成果，持續與國內外大學與研究中心合作。

姚迪剛對華社研究中心充滿使命與期望，希望該組織能持續將馬來西亞與華人有關的學者和經濟專家的研究成果呈現並保存下來，為了幫助華研永續運作，未來將推動基金之設立，未來透過孳息幫助華研能持續推動華文研究與資料典藏。張國恩表示，他對馬來西亞華人對文化與教育的推動感到佩服，姚迪剛主席對於華社研究中心的努力更讓他讚賞，他肯定華研以非營利組織致力於華文文化研究發展的努力。

張國恩提到，過去擔任國立臺灣師範大學校長時，是首位成立網路大學學位班的校長，當年成立的網路大學的動機就為了以線上教育跨海幫助馬來西亞獨立中學進行師資與教育的提升。張國恩表示，基於過去的經驗，以及看到華研研究的成果，他將積極與華研合作開設課程機制，透過台灣教育部認證建立學位專班，並與聘華研中心的研究人員共同開課。

張國恩也表示，此外返台後將請東海圖書館採購相關典藏的珍貴資料，以建立更完整的馬來西亞華人資料庫，未來將以東海的學術能量支持馬來西亞華社研究中心，希望能為該研究領域注入新的活力，幫助提高華研在華人研究的影響力，致力馬來西亞華人的文化保護和發展。