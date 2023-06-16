龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系老師洪敏翔，指導學生團隊「累累病Studio」參加2023年第十三屆放視大賞，作品《數字地下城Number Dungeon》從超過3000件參賽作品中脫穎而出，成功入圍最後17組決選，最終獲得PC與主機遊戲組優選肯定。

放視大賞(Vision Get Wild，VGW) 為數位發展部數位產業署用心打造的創意設計節，由臺灣產學策進會執行辦理，為國內最具指標數位、設計學生創意競賽展覽，涵蓋多元領域包含影音、動畫、遊戲、平面(傳達設計/產品設計)、跨領域、AR/VR、行動應用等領域 ，透過競賽、展覽、影展、國際論壇、交流聚會等形式，打造產學間的互動合作交流平台。

龍華科大遊戲系老師洪敏翔指導學生李沛霖、尤琮凱及王羿雯，共組「累累病Studio」團隊，開發出的作品《數字地下城Number Dungeon》領先台灣各大專院校，是一款以「‎Steam遊戲機平台」為主的「數字解謎＆地下城」遊戲，製作專案引擎則是採用Unity3D。

「累累病Studio」團隊開發《數字地下城Number Dungeon》，是一款以「‎Steam遊戲機平台」為主的"數字解謎＆地下城"遊戲。(照片/龍華科技大學提供)

《數字地下城Number Dungeon》讓遊戲玩家扮演一位勇者吉米，誤踩陷阱進入地下城的奇幻歷程。透過吉米的自身能力以及解開數學謎題關卡，逐一過關來挑戰最後的骷髏王。

這項遊戲中包含數學運算元素，除了讓玩家在遊玩過程能夠體驗運算思維所帶來的驚喜以及意外性，也利用隨機地下城的規則，讓玩家每次遊玩都是全新的關卡內容，為玩家帶來了前所未有的新鮮體驗，也因此能夠在放視大賞中受到評審青睞，獲得優選肯定。

放視大賞為數位發展部數位產業署打造的創意設計節與產學互動合作交流平台。(照片/龍華科技大學提供)

指導老師洪敏翔表示，「累累病Studio」團隊雖然只是大二的團隊，但是實力不輸給他校的大四團隊。在整個遊戲製作過程當中，不管是從時間、工作分配到專業能力上，不斷地遇到困難，但對於製作遊戲的熱情絲毫未減，持續地嘗試尋求各種辦法解決問題。雖然同學們運用的技術在業界看來可能仍然生澀、不成熟，甚至有好幾度必須重製整個專案，但在開發過程都從消費者觀點出發，同時不斷提醒自己，究竟想要為玩家們帶來甚麼樣的遊戲，是否還維持曾經的初衷沒有偏題，大家都從中獲得非常寶貴經驗，打下扎實基礎，相信未來同學們開啟另一個專案時，技術實力將愈趨成熟。

遊戲系主任盧大為指出，該系以培養遊戲企劃與多媒體遊戲動畫之專業人才為教學目標，鑒於人工智慧與遊戲產業持續增長，目前全世界遊戲設計人才需求正夯，遊戲系將以程式設計與人文藝術並重，培育理論與實務兼具的遊戲設計人才，有效打造學子未來職場競爭力。