龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系老師洪敏翔，指導學生團隊「累累病Studio」參加2023年第十三屆放視大賞，作品《數字地下城Number Dungeon》從超過3000件參賽作品中脫穎而出，成功入圍最後17組決選，最終獲得PC與主機遊戲組優選肯定。
放視大賞(Vision Get Wild，VGW) 為數位發展部數位產業署用心打造的創意設計節，由臺灣產學策進會執行辦理，為國內最具指標數位、設計學生創意競賽展覽，涵蓋多元領域包含影音、動畫、遊戲、平面(傳達設計/產品設計)、跨領域、AR/VR、行動應用等領域 ，透過競賽、展覽、影展、國際論壇、交流聚會等形式，打造產學間的互動合作交流平台。
龍華科大遊戲系老師洪敏翔指導學生李沛霖、尤琮凱及王羿雯，共組「累累病Studio」團隊，開發出的作品《數字地下城Number Dungeon》領先台灣各大專院校，是一款以「Steam遊戲機平台」為主的「數字解謎＆地下城」遊戲，製作專案引擎則是採用Unity3D。
《數字地下城Number Dungeon》讓遊戲玩家扮演一位勇者吉米，誤踩陷阱進入地下城的奇幻歷程。透過吉米的自身能力以及解開數學謎題關卡，逐一過關來挑戰最後的骷髏王。
這項遊戲中包含數學運算元素，除了讓玩家在遊玩過程能夠體驗運算思維所帶來的驚喜以及意外性，也利用隨機地下城的規則，讓玩家每次遊玩都是全新的關卡內容，為玩家帶來了前所未有的新鮮體驗，也因此能夠在放視大賞中受到評審青睞，獲得優選肯定。
指導老師洪敏翔表示，「累累病Studio」團隊雖然只是大二的團隊，但是實力不輸給他校的大四團隊。在整個遊戲製作過程當中，不管是從時間、工作分配到專業能力上，不斷地遇到困難，但對於製作遊戲的熱情絲毫未減，持續地嘗試尋求各種辦法解決問題。雖然同學們運用的技術在業界看來可能仍然生澀、不成熟，甚至有好幾度必須重製整個專案，但在開發過程都從消費者觀點出發，同時不斷提醒自己，究竟想要為玩家們帶來甚麼樣的遊戲，是否還維持曾經的初衷沒有偏題，大家都從中獲得非常寶貴經驗，打下扎實基礎，相信未來同學們開啟另一個專案時，技術實力將愈趨成熟。
遊戲系主任盧大為指出，該系以培養遊戲企劃與多媒體遊戲動畫之專業人才為教學目標，鑒於人工智慧與遊戲產業持續增長，目前全世界遊戲設計人才需求正夯，遊戲系將以程式設計與人文藝術並重，培育理論與實務兼具的遊戲設計人才，有效打造學子未來職場競爭力。
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