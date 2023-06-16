夢想淘心室6月16日【創時空】邀請到大明星造型中心與DR’S BEAUTY辰瓏行銷美學的創辦人魏大光整體造形師，魏大光在節目中將自己的一生比喻成各種動物，並在節目中分享自己誤打誤撞成為造型師、曾經在國外風光的時光到後來創業失敗、揹負了許多債務的心歷路程。

魏大光自喻自己學生時期像獅子，因為非常享受、喜歡贏的那種優越感；剛出社會時則像等待蛻變的毛毛蟲，然後創業成為知名造型師，跑遍全世界發光發熱展翅高飛、接受掌聲；以及在28歲時創業失敗的模樣就像是刺蝟，身上到處都是刺。現今看自己則像是老鷹專注於獵物與目標，保護夥伴與家人，雖然高處不勝寒卻能自在翱翔，然而自己也好奇未來的自己會變成怎樣。

魏大光造型師在經歷創業失敗時，對他來打擊很深，身受網路言論輿論的攻擊，對家人產生愧疚感，甚至打算離開這個圈子，但是他的媽媽告訴他，「孩子，人可以失敗，但不可以失志，一旦失志，就真的甚麼都沒有了。就算全世界放棄你，只要有一個人還相信著你，你就要為那個人奮鬥，即便那個人是你自己」。沉思後才發現仍有很多人支持著自己，沒有道理自己放棄自己，待休息把自己整頓好，重新再出發。只有堅持，天無絕人之路，機會會留給準備好的人。不害怕失敗，唯有接受曾經失敗的自己，只有很多次的失敗才能造就成功。

魏大光造型師目前擁有兩間公司分別是大明星造型中心，以及 DR’S BEAUTY辰瓏行銷美學。辰瓏是在美業藝術上，傳遞一份愛、堅持、神秘、美的無極限的信念。從髮型設計、彩妝設計、特殊特效彩妝、整體造型…等等。從冒險中創造並發掘(美)與(藝術)並賦予有生命力的故事。大明星則是讓服務明星群的師資可運用同樣服務明星的專業技能將我們在意的心靈層面的價值，傳遞給每一位顧客。雖然名字很俗，卻是給每位走進大明星的顧客高貴而不貴最真實的體驗，即便是素人也能成為星光璀璨的大明星的價值。更多精彩內容都在今天的節目中。

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