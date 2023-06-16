平潭綜合實驗區6月15日於麒麟榮譽酒店舉辦媒體見面會，自貿深改辦賈慰斌主任出席介紹實驗區ㄧ島兩窗三區建設的成效，並回應媒體提問。

大陸與台灣的媒體關注在平潭國際旅遊島下一步的發展重點，例如一線放開、二線管住的海關監管模式、建設兩岸共同市場、台灣青年前往平潭就業創業，生活便利否等方面向平潭進行提問。

自貿深改辦賈慰斌主任出席介紹實驗區ㄧ島兩窗三區建設的成效，並回應媒體提問。(攝/景義婷)

在平潭國際旅遊島下一步發展的問題中，賈尉斌主任表示，平潭的目標就是打造國際知名旅遊目的地，協助創生更多的國際化旅遊產品、舉辦更豐富的國際化賽事。同時，實驗區正在建設國際風帆訓練基地，建成後將吸引國際、國內專業隊伍駐紮訓練，培育優秀的風箏板運動員，讓更多人在嵐島參與到這項運動中來。

在對台就業創業生活方面，目前實驗區啟動了新一輪的兩岸職業資格證書比對，此次比對了台灣地區公布的職業證照共393項。如今實驗區已累計發出相關職業資格采信證書1300多本，接下來將努力讓台灣青年持台灣的職業證照亦可在大陸以證換證、應換盡換；兩岸標準不同的，實驗區也將爭取通過備案制解決，讓更多台灣青年放心來大陸就業創業。