第十五接海峽論壇大會今（6/17）日登場，王滬寧首次以全國政協主席身分出席，國民黨、民眾黨、新黨均派人參加。在海峽論壇登場前，兩岸領導嘉賓會見時，國民黨副主席夏立言恭喜王滬寧3月接任新職，並期望未來王滬寧能為兩岸開啟嶄新的局面。夏立言表示過去3年多因疫情阻隔，兩岸關係不太和睦，雙方交流受到嚴重影響。這次參加海峽論壇，感受到和過去不同的氛圍，嘉賓出席踴躍，讓他感到振奮，「過去幾年籠罩在海峽上的陰霾好像漸漸散去，相信兩岸已經度過最艱困的時刻，會迎來新的氣象」。

王滬寧主席會見夏立言時則表示，近年來雖然受新冠疫情及政治因素影響，海峽論壇仍堅持舉辦，台灣同胞克服困難積極參與，也很不容易向大家表示敬佩之意。

第15屆海峽論壇登場前，兩岸領導嘉賓會見，國民黨副主席夏立言（左）恭喜中共全國政協主席王滬寧（右）3月接任新職。（攝影/王雅芬）

一起參與會見的金門立委陳玉珍表示。經過疫情三年解封後，在旅遊、教育、健康、通水等議題上她將持續扮演推動金廈交流並維護台灣民眾權益，例如爭取開放陸生可以來金門、台灣就讀，讓大陸青年學子亦能感受到台灣的民主與文化。期待兩岸恢復以往交流、交往的榮景。

出席會見的立委陳玉珍受訪時表示，做為金門立委，希望陸客自由行或團體遊可以開放到金門，也希望讓大陸的學生可以到金門來念書。（攝影/王雅芬）

本屆論壇新黨由吳成典主席親自出馬，國民黨除派副主席夏立言之外還有包括主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉、國政基金會內政法制組召集人高思博、國家安全組召集人楊鎮浯等人。此外，藍、白執政的台東饒慶鈴縣長、金門縣李文良均出席論壇大會。