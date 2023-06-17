第十五屆海峽論壇大會於6月17日上午在廈門舉行，出席貴賓包含，大陸中央政協主席王滬寧、國台辦宋濤主任、國民黨副主席夏利言、新黨主席吳成典、中國人民政治協商會議全國委員會副主席沈躍躍與學術界貴賓北京大學林毅夫教授等。

大會由國台辦主任宋濤擔任主持人，首先邀請大陸全國政協主席王滬寧宣讀大陸國家主席習近平的祝賀信。（攝/景義婷）

大會由國台辦主任宋濤擔任主持人，首先邀請大陸全國政協主席王滬寧宣讀大陸國家主席習近平的祝賀信，內容提及：將一如既往尊重關愛造福台灣同胞，持續推進兩岸經濟文化交流，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，希望兩岸同胞共同把握歷史大勢，為推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業作出貢獻。王滬寧主席致詞時並宣佈，近日中共中央國務院正在制定支持福建探索兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見。

國民黨副主席夏利言致詞。（攝/景義婷）

國民黨副主席夏利言致詞時提到本次海峽論壇對於兩岸來說是意義重大的，海峽論壇一路走來非常不容易，作為兩岸民間持續交流的平台，要感謝各界長期的支持與共同努力耕耘，才有現今海峽論壇帶來的影響力。儘管現在兩岸關係跌宕起伏，但中國國民黨始終心繫兩岸人民，維護台海和平與兩岸交流，並呼籲期望盡快恢復到疫情前兩岸的交流。夏立言：「我們無法挽回過去兩岸的遺憾，但我們現在可以共同打造全新兩岸的交流」。此外，台灣農產品目前無法銷往大陸，例如台東的鳳梨釋迦，這對台灣農漁民、大陸廣大消費者都是很大的損失，希望大陸相關單位能重視這些問題，加快開放速度，讓支持兩岸交流的縣市能很快享受到交流帶來的正面影響。

北京大學林毅夫教授出席本次海峽論壇大會。（攝/景義婷）

北京教授林毅夫呼籲台灣青年，不論你們今後從事什麼職業，到大陸來抓住機會，不僅可以成就自己的一番事業，當你們到我這個年紀時，將目睹中華民族偉大復興夢最終的實現，並且能夠自豪的說，在民族復興的偉業中，有我的一份貢獻。

興中同盟會李鎔任黨主席接受採訪。（攝/景義婷）

採訪興中同盟會李鎔任黨主席，他提到前幾年因為疫情的影響，兩岸的交流很少，再加上部分政治因素兩岸關係不和睦，希望透過本次海峽論壇逐步恢復兩岸的交流，恢復到以前的熱度。

台灣茶商曾冠穎受訪時表示，非常期待這次的海峽論壇。（攝/景義婷）

台灣茶商曾冠穎受訪時表示，非常期待這次的海峽論壇，挺過艱難的三年的疫情，個人非常建議台灣青年可以到這邊來就業、創業或是旅遊，自己的妹妹因為疫情導致三年未見，此次來到大陸旅遊，覺得大陸與過去截然不同，期望台灣青年可以多到大陸走走。

第15屆海峽論壇是大陸新冠疫情解封後，官方舉辦的最大規模兩岸民間交流活動。國台辦指出，國民黨、新黨、民眾黨等代表及民間人士逾5000人參加。海峽論壇設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流4大板塊，安排系列活動37場，有關設區市活動14場，共計51場。