針對其他縣市傳出幼兒園教保員疑似餵食幼童不明藥品事件，臺北市長蔣萬安下令安排全面性徹查轄管之幼兒園，稽查園數已將近30間，目前未查有不當用藥情形。為有效杜絕疑似違法餵藥事件，蔣萬安市長特責成教育局結合衛生局及臺北市藥師公會力量，提出五大配套措施，強化園所用藥安全意識。

臺北市政府自明(17)日起將提供就讀臺北市幼兒園幼童公費抽血檢驗，以解除其他縣市發生幼兒園餵藥事件之疑慮。首波檢驗將由聯合醫院仁愛、忠孝、中興、陽明、和平婦幼等5大院區擔綱，提供免費線上預約掛號、看診及開單抽血的服務，家長明(17)日起可至聯合醫院網頁「幼兒園專案」專區預約取號，並依時間前往看診、抽血。

為強化臺北市轄內管制藥品管理及防堵管制藥品流於非法使用，衛生局每年執行轄區內醫療院所、藥局及獸醫診療機構(動物醫院、診所)管制藥品實地查核，查核包含「苯巴比妥(Phenobarbital)」等管制藥品之管理情形，稽查重點為藥品購入來源及流向管理、醫師開立處方箋之合理性、簿冊登載是否詳實登載，以及是否依處方調劑等事項。截至112年6月15日止已查核560家次，目前未發現有流向不明或異常情形。如查有不法，一定會依法嚴辦。

教育局辦理全方位園務行政檢查，將教保服務人員輔導管教情形、託藥管理制度、安全管理規範、緊急事件處理及通報機制等納入行政檢查稽核表，建立幼兒園管理15大面向60項內控檢核機制。如查有不當餵藥或其他違法對待幼兒之情事，涉案教保服務相關人員最高可裁罰60萬元、終身不得在幼兒園服務，而針對教保服務機構部分，最重則可廢止幼兒園設立許可，並公告違法機構名稱、行為人姓名及裁處事由。

為要求幼兒園應落實「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條相關用藥規範外，教育局與衛生局合作首訂「託藥及用藥措施指引」，例如家長應完整填寫托藥單、教保服務人員用藥前應嚴守3讀5對原則、委託用藥僅限醫囑，並提供託藥單、託藥紀錄單範例等，透過指引內容具體協助各園所完善園內用藥SOP。

教育局與臺北市藥師公會合作，將全面調訓教保服務人員參加「安全用藥專業知能研習」，安排專業藥師針對幼兒園用藥指引、用藥方式及相關注意事項強化教保人員專業知能，並提供幼兒園健康安全環境與法規相關資源等專業建議，以提升教保服務人員用藥安全知能。

面對違法對待幼兒，臺北市絕不姑息、絕不怠惰拖延，教育局將持續透過園長會議、教保服務人員相關研習加強宣導，如有園所有違反相關規定，將依幼兒教育局照顧法、教保服務人員條例嚴懲。請父母持續觀察孩童的行為與情緒，如發現異常的行為與情緒，像是較嗜睡、情緒低落等表現，建議立刻前往本市所屬醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層醫療院所尋求醫療協助，透過適當的評估與處置，以確保孩童的身心健康！