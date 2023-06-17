112學年度個人申請入學招生，於6月14日放榜，南華大學招生名額635人，分發人數509人，分發率達80.2%，排名全國第12名、私校第5，不含醫事類學校更是擠進私校前三名，相較全國分發率為51.18%，能在少子化海嘯下有此穩健的招生績效相當不容易，足見該校辦學深獲考生與家長肯定。

受到少子化影響，全國大學幾乎都有缺額，數間頂尖大學也出現百個缺額，而分發率80.2%的南華大學有不少系組皆滿招，包含旅遊管理學系、傳播學系、視覺藝術與設計學系、民族音樂學系…等系皆為熱門系所。

南華大學近年來以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色發展，辦學績效卓著，獲得多項獎項肯定，更連續七年榮獲「學位論文資源貢獻獎」之殊榮，今(112)年獲「學位論文開放取用傑出貢獻」第四名，足見該校博、碩生的學位論文廣受各界的重視與肯定，且非常具有學術價值。此外，畢業生就業率高達95.42%，企業雇主滿意度達89.39%，也是企業最愛的大學。

南華大學校長林聰明指出，多年來除了持續實施獎優扶弱制度，學生在校四年全面公立大學收費及提供多項獎學金之特色獲考生青睞之外；在推動「跨領域課程」、「職場體驗或實習」及「海外學習」等方面，皆有極佳的成效。為提升學生競爭力，不僅強化學生外語能力，更開設20個跨領域學程，橫跨多元領域，鼓勵學生發展多元專長。培養具備統計與數據分析能力、程式設計AI操作能力、財經素養、永續經營等跨領域通識能力之外，也培育學生跨界思考及跨域整合的創新能力。

此外，也於校內建置100多個實作場域，並透過產學合作，引進產業能量，將課程融合專業知識與實務經驗，推動實習或職場體驗，提升學生職場實務能力，目前已與602家企業簽訂產學合作協定，與超過1036家機構簽訂實習合作，提供學生多元的職場體驗，累積實務經驗，畢業即可與職場無縫接軌。

南華大學不僅在招生績效有穩健的表現，畢業生就業率達94.32%，雇主滿意度達89.17%，也彰顯出學用合一的辦學成果讓畢業生深受各企業青睞。而南華學生能在社會上獲得高度評價，其重要關鍵，就是長年推動生命教育及落實三好運動精神，致力培養出品德與專業兼具的人才。