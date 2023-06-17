旺旺宜蘭食品的發源是從一粒米開始，在宜蘭發跡，為了回饋社會，蔡衍明愛心基金會從去年開始，與佛光大學學務處及佛大暖全服務社合作，一年提撥一百五十萬於三大節日時，分次補助礁溪鄉實質弱勢的家庭。另外，由佛光大學學務處、暖全服務社與村長合作媒合需要協助的家庭，目前提供協助的家庭來自林美村、三民村、白鵝與玉光村，已有87戶受協助家庭。

佛光大學校長何卓飛校長表示，佛光大學創校至23周年，為了善盡社會實踐的責任，從創校至今積極投入在地深耕蘭陽，協助地方發展。(照片/佛光大學提供)

有鑒佛光大學多年接受礁溪鄉鄉民們的照顧與疼愛，特別舉辦「財團法人蔡衍明愛心基金會-公益青年送愛下鄉趣 2023 年端午節慰問公益活動」，蔡衍明愛心基金會徐海倫執行長、佛光大學校長何卓飛校長、佛大學務長許鶴齡、學務處生輔組組長楊俊傑、礁溪鄉鄉長張永德鄉長、礁溪鄉民代表會吳政展副主席、吳錫祺鄉民代表、礁溪鄉三民村村長賴阿華村長，以及佛光大學暖全服務社項允柔社長等人，皆出席親手致贈補助金，溫暖弱勢，歡喜度過端午佳節。

有9位佛大的同學接受財團法人蔡衍明愛心基金會的協助，而未來也將提高名額，協助15位佛大的弱勢學生，由衷感謝蔡衍明愛心基金會幫助弱勢成長，齊心翻轉學子們的人生。(照片/佛光大學提供)

礁溪鄉鄉長張永德表示，礁溪鄉周邊村落多以務農為主，因年輕人多外移，人口趨向老化。對此，展望未來，希望這項善舉能持續進行，為本鄉弱勢家庭注入一股暖流，感謝蔡衍明愛心基金會與佛光大學師生合作，幫助礁溪鄉民！

關懷活動裡，暖全服務社項允柔社長也特別用台語為現場的家庭加油打氣！佛光大學校長何卓飛校長表示，佛光大學創校至23周年，為了善盡社會實踐的責任，從創校至今積極投入在地深耕蘭陽，協助地方發展。看見佛大學生發揮佛光的三好精神，主動參與此計畫協助宜蘭的弱勢家庭非常感動！目前有9位佛大的同學接受財團法人蔡衍明愛心基金會的協助，而未來也將提高名額，協助15位佛大的弱勢學生，由衷感謝蔡衍明愛心基金會幫助弱勢成長，齊心翻轉學子們的人生！