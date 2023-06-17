2023年國際少年運動會(International Children’s Games，簡稱ICG)將於112年7月5日至7月10日於韓國大邱(Daegu)舉行，本次臺北市代表隊係由教育局廖文靜主任秘書擔任團長兼城市代表、吳文誌專門委員擔任副團長，率領18位優秀運動選手與來自世界各地不同城市之運動代表隊選手同場競技。

臺北市代表隊於112年6月17日由林奕華副市長親自授旗，期望臺北市代表隊於賽會期間，各帶隊教練能與來自各城市之教練、選手交流心得與經驗，各選手能秉持運動員的精神與風範為臺北市締造佳績，爭取最高榮譽，展現臺北市的健康與活力。

臺北市參加2023年韓國大邱國際少年運動會授旗典禮 (2) 。(照片/臺北市教育局提供)

臺北市自2001年始即籌組運動代表隊參與ICG賽事，更於2002年擔任籌辦第35屆ICG之活動城市，運動選手歷年皆有亮眼表現，除為臺北市爭取榮譽外，更提升我國之國際形象，惟2019年始，國際間受新冠肺炎疫情影響，考量相關人員之安全，臺北市自2020年至2022年暫停籌組代表隊參賽。本年度考量國內疫情趨緩，各國皆陸續開放國境供旅客團體入境，臺北市代表隊亦歷經3年之沉寂，再次參與本次賽事，而今年北市教育局遴選之優秀運動選手，包含7名田徑選手、6名游泳選手、3名網球選手及2名桌球選手等4項運動種類18位選手，代表隊選手分別來自臺北市立大同高中、西松高中、陽明高中、明德國中、明湖國中、弘道國中、南門國中、中正國中、新興國中、誠正國中、麗山高中及私立再興中學等12所國高中，分別由各專項運動教練帶領進行為期3個月集訓。

臺北市代表隊歷年參與ICG賽事皆有亮眼表現，於2018年至以色列耶路撒冷(Jerusalem)參加第52屆ICG賽事奪得2金、8銀、5銅之成績；於2019年至俄羅斯烏法(Ufa)參加第53屆ICG賽事奪得12金、7銀3銅之成績，不僅使各國代表隊看見臺北市運動選手的競技實力，亦將臺灣推向世界舞臺，期許臺北市代表隊選手能再以強大的決心與毅力，於2023年ICG賽事再創佳績。