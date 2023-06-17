國立臺灣師範大學特殊教育中心姜義村教授接受教育部體育署委託執行「身心障礙者i運動政策研究暨行政組織交流網絡試辦計畫」，輔導臺北市立啟明學校及臺北市立大學合作，整合校際資源建立「區域身心障礙運動推廣據點」，除了讓柔道運動走入全民參與外，也落實CRPD融合教育理念。

歌手蕭煌奇也曾表示相當懷念的臺北啟明學校柔道學習的過程，柔道教室近年來因學習柔道的學生數銳減而未繼續辦理柔道課程，教室的柔道墊也因為年久老舊而無法進行課程，原本一度欲規劃修繕為他用。

在張惠萍校長同意並表示願意積極促成本活動後，同時也獲得中華民國柔道總會支持與贊助更換為國際標準柔道墊，協助建立完善的硬體設備作為未來身心障礙區域柔道推廣據點。臺師大姜義村教授表示：「非常開心可以促成教育單位與運動專項協會的合作，當前的國際趨勢不論是全民或學校運動，皆需要由各級學校與單項協會共同合作，才能夠建立完善的拓展環境，未來也會將此合作模式列入國內政策研究，提供政府規劃相關政策。」

全盲同學學會護身倒法動作後，進一步體驗護身倒法的運用。(照片/臺北市教育局提供)

本次合作首先引進北市大柔道代表隊選手進入臺北啟明學校入班教學，提供視覺障礙學生學習柔道的機會，指導視覺障礙學生柔道專業技能，透過學習柔道的過程，訓練全身肌肉協調能力並且降低視覺障礙學生失足受傷的風險。

北市大柔道隊同學進行臥姿、蹲姿、立姿護身倒法教學。(照片/臺北市教育局提供)

此外，也讓大專柔道選手認識不同族群的指導方式。在體育課入班前臺北市立大學王沁芳教授也邀請臺北啟明學校章金德主任擔任視障者指導課程講師，教導視覺障礙專業知識同時分享自身體育課教學經驗，讓選手對視覺障礙學生可以有更深入的瞭解。此外，透過特製眼鏡與眼罩讓大專選手體驗不同的視覺障礙程度，提供選手未來擔任教職指導各類身心障礙學生的先備知識。

本次全民區域推廣據點的建立促成國內體育組織與學校跨領域的合作，除了重啟臺北啟明學校的柔道課程與增加大專選手指導特需族群經驗，建立了一個全民「區域身心障礙柔道推廣據點」，在活化學校場地同時吸引了更多的身心障礙者與鄰近地區一般民眾與學生投入柔道運動，可作為未來全民運動推廣的指標模式。