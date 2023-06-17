教育部為推廣學生表演藝術，豐富學生假期生活，將於暑假期間辦理「好優Show學生藝團活動」、「偏鄉藝術美感育苗計畫」、「樂器銀行」及「111學年度全國學生表演藝術類競賽特優團隊聯合展演」等一系列相關藝術活動，並於112年6月16日(星期五)下午2時在國立臺灣藝術教育館南海劇場辦理「2023藝起FUN暑假」聯合記者會，透過啟動儀式宣布活動開跑。期盼促進各級學校所培育的優秀藝文團隊能透過相關計畫及展演活動推廣，相互連結與合作，讓各級學校學生有更多展現潛能及表現的舞臺，除了培養對藝文的興趣及嗜好外，更能讓藝術教育從學校延伸至社區，協力建構美好的共好生活圈。

2023藝起FUN暑假大合照2。(照片/教育部提供)

為教育部統籌規劃之表演藝術展演舞臺，豐富學生學習歷程，促進校際間觀摩學習及民眾觀賞的機會。112年評選出來自全國學生舞蹈、音樂、創意戲劇及師生鄉土歌謠比賽獲特優、優等等31校優秀團隊，將辦理65場次的演出活動，約3,068名學生深入到全國各地區演藝廳、文化中心、鄰近所屬社區、戶外場地及離島等地各個角落，演出內容多元，包含音樂、舞蹈、戲劇、偶戲、歌舞劇、特技等現代、傳統、原住民族文化各類表演藝術，藉由不同表演類型、演後示範教學與互動，拉近觀眾與舞臺的距離，讓參與者都深刻感受好優Show學生藝團所帶來的表演藝術魅力！

全國學生音樂比賽特優團隊聯合展演。(照片/教育部提供)

112年共錄取來自全臺16所大學院校100名具藝術專長的師資生，由國立臺灣藝術大學辦理培訓及暑期偏鄉美感營隊，今年自6月26日至7月30日除了到花蓮等18個縣市外，首次於新北市5校、臺南市2校辦理跨校聯合暑期營隊，提升服務廣度；100名藝術師資生將建構出11套創意好玩的藝術生活美感教案，豐富營隊課程內容；另由10位具藝術背景的校長、教師成立觀課輔導團，於營隊期間進行駐隊輔導，強化隊員教學品質，透過一週的暑期營隊課程(如議題融入美感課程「讓偶來說」，以《叢林奇談》繪本為發想，讓學生以紙袋偶呈現演出，並反思在現實生活中人權與環境議題的認知等)，種下學生藝術涵養與美感素養的種子，也培育出越來越多熱情專業的藝術教育人才。

此外，有鑑於偏鄉學校樂器硬體資源取得不易，教育部委請實踐大學辦理「樂器銀行」計畫，藉由閒置或二手樂器回收再利用，協助偏鄉學校擴充樂器設備，活絡偏鄉音樂教育；除了樂器捐贈，樂器銀行歷年皆於暑期前往受捐贈學校辦理音樂夏令營，進行基礎音樂教學，結合偏鄉學校所缺乏的藝術師資軟體，並以此提高計畫效益。112年於7月23日至30日前往臺東縣池上國中管樂團，由樂器銀行規劃一系列音樂講座、樂器保養及基礎教學等，而營隊最後一天，將聯合池上國中附近的福原國小、廣原國小、大坡國小及萬安國小，約130名學生一同辦理跨校音樂會， 在炎熱的夏日暑期，為孩子們創造難忘的音樂旅程。

由教育部會同國立臺灣藝術教育館、國立臺灣師範大學，國立南科國際實驗高級中學合辦之「全國學生表演藝術類競賽特優團隊聯合展演」，延續上一屆的好口碑，112年度賡續規劃於學期末至暑假期間5月23日、6月18至19日、7月11日於國立國父紀念館及高雄衛武營文化藝術中心辦理，約2,000名學生共同參與，除了在室內、室外的展演外，更為第一線教師規劃了音樂及舞蹈教學相關研習課程，更同步提升國內藝術教學品質。

教育部表示，將持續結合各縣市政府、學校及民間單位一同推動藝術教育，期待在各界的支持下，能在全臺各地撒下藝術的種子，成為未來國家最堅強的藝術軟實力。