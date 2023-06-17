新北市日前公告今年度新北市新住民子女獎助學金錄取名單，共計380名高中職暨國中小學生獲獎，獎助學金在6月份陸續發放至各校，國小組獲獎學生每位3,000元、國中組學生5,000元、普通及技術型高中組學生8,000元，並感謝張榮發基金會秉持「愛心無限、為善最樂」的精神，與新北市政府共同挹注新住民子女獎助學金160萬元，為優秀向學及清寒家庭的新住民子女圓一個在地就學、幸福樂學的夢。

教育局表示，新北市新住民人口超過11萬，在學的新住民子女近3.5萬人，均是全臺居冠，為鼓勵及協助這些優秀的新住民子女，新北市自98年起率六都之先，首創頒發新住民子女獎助學金，至今已邁向第15年，合計有逾4,800名新住民學子受惠，期望透過這筆獎學金的發放，勉勵新住民子女積極向上，並在未來將所學回饋到社會。

就讀三多國小的李柏霆同學，母親來自印尼，身為新住民二代的他是該校的模範生，也是妹妹眼中最好的家教，將妹妹課業上的疑問一掃而空。柏霆在班上是一名樂於為同學解惑的課堂小老師，努力維持全班第一名的佳績，母親知道柏霆是全班第一名後，忍不住興奮地告訴遠在印尼的外公外婆這個好消息，他們深深地為柏霆感到驕傲，期待下次柏霆全家回印尼時，能夠給他一個大大的擁抱。

112年度榮獲新北市新住民子女獎助學金石碇高中李謙廷同學(中)與同學上課練習課程內容。(照片/新北教育局提供)

母親來自越南，選擇在地就學、就讀石碇高中的李謙廷同學，為分擔家計，謙廷在便利商店打工，課業成績也不放鬆，依舊維持在全校前三名，非常不容易。謙廷深知唯有繼續往上深造，才能給家人跟自己一個更美好的未來，讓在臺灣及越南的家人為他感到驕傲。導師張家懿提到，謙廷按部就班、自律學習，同學遇到課業的問題，也從不藏私、樂於解惑，是一個熱心助人的優秀學生，期盼他能未來成為更優秀的人，將所學貢獻於社會。

教育局長張明文表示，新住民子女乘載語言及文化上的優勢，期望透過新住民子女獎助學金，帶領他們前往璀璨未來的道路，發揮自我優勢、實現自我理想，成為具有國際移動力的跨國際人才，成為兩地交流的橋樑，並樹立新住民子女的「新」榜樣。