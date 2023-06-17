黃偉哲市長表示，南瀛天文館不僅端午連假期間推出只要來賓姓名中有「端、午、屈、原」等字各一，就能免費參觀天文展示館與觀看星象劇場外，更安排中午場次搶先播映暑期將推出的強檔新片－2D《Beyond the Sun–尋找新地球》，讓大家一睹為快！希冀透過片中主角瑟萊斯特對浩瀚宇宙的嚮往，激發觀影者對於「系外行星」時下最夯天文話題的興趣與關注。

教育局長鄭新輝表示，南瀛天文館連假期間同步推出「『粽』星集點趣」天文闖關活動，多項寓教於樂的天文主題遊戲等您來挑戰，過關即可集點、集滿5點即可兌換天文好禮。星空小棧於網路商城推出購物優惠，連假期間下單購買「星空運動會」或「星空動物園」即贈萬花筒，現場消費滿300元可轉轉樂抽獎1次，希望全國天文迷在端午佳節能夠收穫滿滿。

南瀛天文館館長何秋蓮指出，連假過後即將迎來南臺灣最大天文盛事－2023臺南天文嘉年華，現場將有精彩開幕表演、全國各大天文協會、大學天文社聯盟以及集結鄰近博物館的驚奇博物館行動列車等，帶來豐富闖關體驗活動，也同步推出超優惠「外星能量補充包」，價值超過1,000元的雙人票券及主題禮物包僅售300元、限量70份，千萬別錯過這一年一度的天文饗宴！活動詳情請上南瀛天文館網站，查詢最新消息公告。