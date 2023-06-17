第十五屆海峽論壇大會今（6/17）日登場，大陸政協主席王滬寧、國台辦宋濤主任、國民黨副主席夏立言、福建省委書記周祖翼、台東縣饒慶鈴縣長、北京大學林毅夫教授、中華婦女聯合總會主任委員雷倩、台青壽彥軒等皆發言挺兩岸交流交流，找到適合自己的發展機遇。

大陸全國政協主席王滬寧開場時先宣讀大陸國家主席習近平賀信，隨後發表對台政策相關講話，重申台獨與台海和平水火不容，只有堅持九二共識，反對台獨，台海才能恢復風平浪靜。王滬寧表示，海論是兩岸規模最大、最具草根性、廣泛性的地位與特色的論壇，創辦以來舉辦六百多場活動，吸引十三萬人參加，並於會上宣佈中共中央國務院制定支持福建建設兩岸融合發展示範區，探索兩岸融合發展新路。

國民黨副主席夏立言在大會致詞時，表達了對海峽論壇過去十幾年來維繫兩岸和平穩定與繁榮成果的肯定，強調中國國民黨不管兩岸情勢緊張或平穩、無論執政或在野，一直以來都堅守在維護台海和平與推動兩岸交流的第一線奮鬥。夏立言表示，任何試圖倒轉兩岸交流歷史的做法，都是不現實的，而且也不會成功。相信只要秉持「求同存異」的理念，透過持續的交流合作，以智慧化解衝突、用包容尋求共識，絕對沒有什麼解決不了的問題。呼籲兩岸應該攜手再次將台海打造為和平之海，共同努力維護這得來不易的和平，相信這也是中國國民黨和兩岸所有人共同的責任和使命。

台東縣長饒慶鈴公開呼籲，希望兩岸盡快重啟運銷合作，讓台東農友放心安心。（攝影/王雅芬）

台東縣長饒慶鈴則身負重任在致詞時指出，鳳梨釋迦是台東縣非常重要作物，外銷年產值一年可達10億人民幣。之前被大陸以檢出「大洋臀紋粉介殼蟲」為由暫停輸出到中國大陸，台東縣府非常努力處理，從根本上解決，輔導農友有害生物零檢出、舉辦講習會、輔導產銷履歷認證，這段期間產官學合作，和台東大學擬定鳳梨釋迦輸往大陸檢疫管理規範，透過跟台東大學合作，介殼蟲清除比例可達99%以上。

饒慶鈴公開呼籲，大陸市場具有運輸快、吞吐量大優點，希望兩岸盡快重啟運銷合作，讓台東農友放心安心，能提早做好準備，提供最高品質鳳梨釋迦到中國大陸。

此外，本屆論壇有一個真實又溫馨的分享。台青壽彥軒分享自己在大陸發展的幸福故事，他說我們是中國人，每一位中國人都要知道飲水思源。你要知道你的老家在哪裡？你的根在哪裏？沒有你的祖先就不會有你的爺爺、爸爸。他在2007年和父親一起到大陸發展，然後在這裡成家立業。兩岸一家親這種句話非常美好，說的就是他。他時刻以作為一名中國人為榮，也希望能為兩岸融合做一些貢獻，我們有責任、有使命去促進兩岸的融合與發展。

海峽論壇從2009年創辦到現在，已經是一個兩岸之間最大的一個交流的平台，台灣這邊參與的不只是政黨，包含民間的各領域的社團、產業、企業界、年輕人都有參與。