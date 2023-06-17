第十五屆海峽論壇分論壇「青春同行·共享未來 兩岸新媒體創享論壇」6月17日下午在廈門天元酒店舉辦，出席貴賓包含海峽兩岸關係協會馬曉光副會長、海峽兩岸交流中心李楊副主任、中華文化發展促進會沈永峰秘書長、今日頭條內容營運王彥喬高級總監、微博執行總編輯薄紅愷以及負責主題沙龍的重磅點評嘉賓中國時報王丰董事長、中國傳媒大學安峰山教授。

海協會副會長馬曉光。(攝/景義婷)

海協會副會長馬曉光在致辭中表示，海峽論壇有民間性、廣泛性，是兩岸交流的重要平台。互聯網、數字科技，改變人們的交往方式和生活方式，為傳承中華文化裝上了翅膀。受益於大陸新媒體產業的發展，兩岸民眾可以更便捷的看到彼此的生活。

第一組主題沙龍邀請到熱門節目「聲生不息·寶島季」的節目製作團隊做分享。(攝/景義婷)

本次論壇由海峽兩岸交流中心、中華文化發展促進會、今日頭條、芒果TV主辦，在第一組主題沙龍邀請湖南衛視熱門節目「聲生不息·寶島季」的節目製作團隊來做分享，“華人影視音樂中的文脈傳承”單元中，來自《聲生不息》的三位主創談及音樂在促進文化和感情交流中的重要作用，以及台灣音樂里對中國文化的尊重和思考。

國台辦原副主任王在希分享了自己經營“在希觀察”頭條號的故事。王自2021年6月王在希注冊賬號並開始發布內容，至今剛好兩年，截至目前為止已經發布了100多條視頻，積累了11萬的粉絲。自從經營了這個賬號，他的老朋友、熟人，見了他，都會鼓勵他，“做得不錯”、“有看頭”。他表示，以後只要條件允許，還會繼續做下去，把自己對台灣歷史、文化的理解，分享給大家。國台辦原新聞發言人、中國傳媒大學媒介與公共事務研究院副院長安峰山表示，互聯網為傳統文化的傳承和發展，帶來了無限的契機和可能。

中國時報董事長王丰接受採訪。(攝/景義婷)

中國時報董事長王丰表示，海峽論壇是一個提供兩岸交流的平台，可以提供業者或文化工作者之間交換工作經驗、交換創意的空間與平台。藉由今天的新媒體創享論譠讓中國文化，有更創新的呈現方式，同時對於兩岸新媒體的交流有更好的境界，在現在的新媒體的時代，雖然大家都是網路作業，但是能夠透過海峽論壇有這樣的面對面交流，是非常好的機會。

台灣的京劇演員魏海敏獻唱京劇。（攝/景義婷)

論壇特別邀請台灣的京劇演員魏海敏獻唱京劇，博得滿堂彩。她從1986年開始拍戲，然而骨子裡折服於梅蘭芳大師的藝術境界，於是1991年從台北來到北京，拜入在梅葆玖門下，成為梅派傳人第三代的首位弟子，與梅葆玖先生近三十年的師生情，這使她對梅派的表演特質有深刻的理解和實踐。

本次論壇另一大亮點，就是來自兩岸版本《清明上河圖》的合展

本次論壇另一大亮點，就是來自兩岸版本《清明上河圖》的合展，這個題材是今日頭條“兩岸文化尋寶”的一部分，《清明上河圖》是兩岸共有的文化瑰寶。