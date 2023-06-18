第十五屆海峽論壇延續了「民間性、草根性、廣泛性」的特色，舉辦共計51場活動，兩岸民間各領域皆有相對應的交流活動，從專家、社團、企業、社區、青年到志工等，大家敞開心胸聊聊未來如何一起更好更幸福。

論壇開幕大會上，大陸宣讀了大陸國家主席習近平支持海峽論壇的賀信，並宣佈中共中央、國務院制定《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，將以福建先行先試，推動兩岸融合發展向更寬領域、更深層次拓展。這意味著，有了從上到下的支持，福建在兩岸未來的發展策略上絕對是最優惠的先行者。

去年底才接任福建省委書記，上任半年的周祖翼拿著習近平主席所交付的重任，必須銜命全力以赴。周祖翼指出，在兩岸交流合作中，福建始終處於前沿，“你中有我、我中有你”的融合發展趨勢明顯。即使在疫情期間，福建對臺出口仍增長20%以上，新設台資企業戶數、實際利用台資金額均居大陸首位。

所謂的「海峽兩岸融合發展示範區」指的是什麼？示範區要成為對臺最好的「第一家園」：一是打造往來便捷、合作緊密的第一家園；二是打造突出政策開放、服務貼心的第一家園；三是打造心靈契合、情感融洽的第一家園。周祖翼在海峽論壇大會上的致詞內容正是緊扣著此「三個第一」進行說明。

海峽論壇上，由大陸與台青四手聯彈的海峽協奏曲表演節目得到熱烈掌聲。（攝影/王雅芬）

具體而言，福建已成立大陸首個臺胞職業資格一體化服務中心，首創面向臺港澳同胞的省級定制醫療保險“八閩保”，臺胞醫保服務中心在全省推廣。也就是說台胞在閩就醫、住房、社保、養老、子女就學等都有對應的制度保障。此外。同步進行兩岸標準共通，推動擴大臺灣地區職業資格采認範圍，完善台商台企台胞權益保障協調聯動機制，讓台同胞的權益在大陸均有法源保障依據。

針對產業部分，福建將深入推進閩台各類高優勢、高質量的台商投資區、農民創業園等經濟合作園區；加速優勢企業產業鏈、供應鏈、價值鏈融合，並支持在福建的優質臺企在大陸上市，加快區域性股權市場“台資板支持福州、平潭等地建設對臺跨境電商集散樞紐，支持平潭建設兩岸共同市場先行區。

此外，暫停了近三年的兩岸“小三通”海上客運航線部分恢復通航後，福建將持續深入推進與金馬地區通水、通電、通氣、通橋，加快建設廈金共同生活圈與福州馬祖共同家園。對於福建這張兩岸發展策略最優惠門票 ，直接受惠者是一海之隔的台灣民眾，最優惠門票的效益如何值得關注與拭目以待。