首屆汕頭·台灣周以「深化汕台交流合作 推動兩岸融合發展」為主題，6月19日在潮汕歷史文化博覽中心開幕。同期並舉辦2023南澳論壇，台灣媒體汕頭行、台胞台商看汕頭，汕台農業合作交流會，汕台農產品展銷活動等系列活動，進一步鞏固兩地經濟文化交流合作。

開幕會場設置有潮汕民俗技藝攤位，邀請藝術家、工藝匠師現場表演，潮綉、剪紙、貝藝、鳳凰單欉功夫茶非物質文化遺產，讓人開眼界。台灣雲林縣海峽兩岸交流協會則以海報立板架展示介紹雲林農特產品，吸引關注討論。

雲林縣海峽兩岸交流協會理事長張捷翔並帶來雲林縣長張麗善賀函當場宣讀。（攝影/王雅芬）

開幕儀式由汕頭市委常委、統戰部長蔡永明主持。與會嘉賓先觀賞「汕頭市對台經濟文化交流合作概況」視頻短片。接著由台灣嘉賓中國國民黨中華卓越青工總會總會長張全一首先致詞，再由媒體代表，台灣導報社長林文雄、台灣中華教育文化經貿促進總會副執行長張再興依序致詞，雲林縣海峽兩岸交流協會理事長張捷翔並帶來雲林縣長張麗善賀函當場宣讀。

汕頭市委書記溫湛濱表示，「衷心希望台灣朋友一如既往地關心汕頭。」（攝影/王雅芬）

主辦方汕頭方面，汕頭市委書記溫湛濱表示，「衷心希望台灣朋友一如既往地關心汕頭、宣傳汕頭、推介汕頭，引導更多台灣同胞來汕走親訪友、考察交流。市政府將繼續加強與台灣在科技、產業領域方面的合作，為廣大台灣同胞在汕學習、創業、就業、生活提供更多支持和更優服務。」廣東省台辦主任鍾揮鍔、廣東省政協副主席、台盟廣東省委會主委張嘉極分別致詞闡述汕頭的過去現在與未來，歡迎台胞台企多到汕頭共享新機遇。啟動儀式透過一艘象徵揚帆啟航的大船，由嘉賓們合力拉啟繩索，同心升起帆之後象徵把大船送入大海，為汕台周揚帆再度展翅飛翔，開啟了汕台交流新頁。

非物質文化遺產許遵英老師現場示範剪紙藝術。（攝影/王雅芬）

中華教文化經貿促進總會 副執行長張再興致詞時表示「我是個教育老兵，在台灣當了28年的校長．新北市一萬人學生的高中校長，創辦過兩所五千人的完全中學、到湖南辦了一所三千人雙語實驗學校，也是新北市的教育審議委員、民辦學校的總顧問，走訪過大陸25省4個直轄市，深深有感：青少年是未來的主人翁，社會的中堅。」當下台灣的年輕人對大陸很欠缺正向的認識，我在此要先拋磚引玉，建議：兩岸要融合發展首重青年實質的融合交流：呼籲重啓陸生赴台就讀，辦理兩岸研學旅行交流、就像潮汕文化體驗營一樣的多辦青少年意見領袖夏令營，文教參訪。

潮汕非遺文化展示。（攝影/王雅芬）

「汕頭的文化和台灣很像，功夫茶、貝雕等傳統文化在台灣也有。」《台灣導報》社長林文雄表示汕頭的城市發展新面貌給他留下深刻印象，感覺生活在這裡很幸福，希望台灣青年多到汕頭交流和學習，他會把此次行程的所見所聞帶到台灣，讓台灣人更加瞭解汕頭。

潮汕非遺文化展示。（攝影/王雅芬）

汕頭是廣東省距離台灣最近的地級市區，汕頭與台灣地緣相近、人緣相親、商緣相通，在台灣的汕頭同胞及其家屬超過30萬人，遍布島內各地。可說是兩岸交流和融合發展的「橋頭堡」和先行地，目前在台灣資金企業 100多家,累計台資金企業合同投資總債 20 多億美元。