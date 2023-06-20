義守大學感念大體老師無私奉獻，15日舉辦「大體老師入殮、火化暨感恩追思禮」，醫學院醫學系、學士後醫學系、學士後中醫學系師生與5位大體老師家屬齊聚一堂，師生們感謝家屬與大體老師無私的大愛精神，讓醫學院學生在習醫的道路上，能在大體老師的引導下學習知識與技能，瞭解人體構造促進醫學及醫術的提升，為將來奉獻所學。

醫學院醫學系、學士後醫學系、學士後中醫學系全體師生到場，感念大體老師的付出與教導。(照片/義守大學提供)

在追思禮上播放學生特別為5位大體老師製作的生前影片介紹，感念大體老師的付出，動容的故事都讓在場所有人頻頻拭淚，場面溫馨隆重。義守大學校長陳振遠說，非常感謝陳朝樑、陶永年、王成良、張可欣和曾老師的無私奉獻，和家屬成就老師宏大的悲憫，他們走過精彩的生命歷程，在人生的最後一刻用大體為醫學教育奉獻。陳振遠勉勵醫學院的學子，不要辜負大體老師的大愛，同時義守大學為了感謝所有大體老師的奉獻，捐贈者的直系親屬就讀義大，將提供學雜費全額補助，在這次5位大體老師中的陳朝樑老師，他的兒子目前就讀於管理學院博士班一年級。

在追思禮上播放學生特別為5位大體老師製作的生前影片介紹，場面溫馨隆重。(照片/義守大學提供)

陳朝樑老師在生前就說過，死亡是一個生命轉入另一個生命，透過捐贈大體，以不同的方式延續生命的精彩；陶永年老師也在70歲時就已簽署「器官捐贈」、「大體捐贈」，他要用自己的身體成為醫學院學生的知識寶庫；王成良老師生前行善助人，所以他在義大醫院治療期間堅持保持身體的完整性，希望離開人世後將大體捐贈，可讓醫學院學生解剖，協助他們增長醫學知識；樂觀的張可欣老師在生病時就決定捐贈大體，因為她希望未來的世界可以減少病痛，而她的家人都給予全力陪伴與支持。曾老師的小孩都是醫生，過去從大體老師身上學習醫學專業，既然自己的小孩接受過這樣的照顧，因此希望在人生最後一哩路能為醫學盡最後一份心力。

大體老師在人生最後一哩路為醫學盡最後一份心力，其家屬特別出席追思會。(照片/義守大學提供)

醫學院學生致詞代表紀韶軒表示，科學家牛頓曾經說過：「如果我可以看得比別人遠，那是因為我站在巨人的肩膀上。」大體老師，就是醫學生的巨人，用無私的心、慷慨的精神，帶領醫學院的大家邁向更高的知識殿堂，往良醫之路邁進，讓老師的光輝照耀於人間。大體老師所教的一切，會是學子們成醫之路最彌足珍貴的經驗。義守大學為少數擁有醫學院的綜合型大學，同時又有同集團旗下完整醫療體系作後盾，再加上大體老師們捐軀以身示教，充實學生的專業，成為臺灣優秀醫學人才的搖籃。