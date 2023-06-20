勞動部推出「產業新尖兵計畫」，以協助青年儲備職業能力為主旨，引領取得5+2產業及具發展前景之製造產業關鍵技術能力，計畫類型分為電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等五大領域。中臺科技大學資訊管理系通過勞動部「電子商務企業與實務人才培育班」計畫，協助政府培育年齡19-29歲且有意從事電子商務相關產業的年輕人，讓他們在政府提供學費及生活學習的經費補助之下，全心投入學習並獲得進入相關產業的基本能力，順利入職開啟人生新篇章。

中臺科大資管系「電子商務企業與實務人才培育班」，除規劃理論學習和實務案例的實作，協助學員培養電子商務必備技能，並提供學員與業界專家互動的機會，邀請業界優秀經理人介紹電子商務的實際運作及實地參訪，以紮實的專業培訓課程，培訓國家電子商務相關人才。「電子商務企業與實務人才培育班」為期兩個月的培訓課程於19日正式開始，開幕典禮特別邀請中臺科大校長陳錦杏蒞臨致詞，陳錦杏表示因應電子商務蓬勃發展，企業對電子商務實務人才需求日益增加，中臺科大資管系整合系所專業師資及設備，申請開設勞動部「電子商務企業與實務人才培育班」，除規劃理論實務兼備的電子商務基礎課程，並安排實務交流、參訪等活動，希望透過課程及活動協助學員培養電子商務相關領域能力，順利完成職業發展，相信「電子商務企業與實務人才培育班」一定能讓學員們收穫滿滿。

中臺科大陳錦杏校長為人才培育班揭開序幕。(照片/中臺科技大學提供)

中臺科大資管系自民國87年設立以來，在「資訊技術」、「管理知識」與「人文關懷」目標引領下，積極培育「健康資訊科技」與「電子商務應用」資管專業人才。因此，過去承辦數位資訊領域計畫均成效卓著且深獲各界肯定。為迎合及對接世界潮流，特別以國際行銷企劃為培訓主軸，規劃涵蓋電子商務市場分析和企業轉型、數位行銷、資料庫數據分析、公司開設評估、CIS設計、LINE官方帳號運營、廣告與實作、社群媒體經營、社群直播、行銷網站經營等課程內容，邀請產業經理、博士教授組成專業課程講師，讓學員透過課程奠定良好的專業技能與基礎，並結合實作訓練產出具備業界水準之專業成果，成為全方位電子商務經營行銷人才，立即投入產業職場就業。

中臺科大詹博洲主任秘書勉勵新尖兵學員。(照片/中臺科技大學提供)

中臺科技大學以培育社會所需具「技術專業、人文關懷」之產業專業人才為教育目標，結合系所優秀師資與專業業師，運用豐富多元之教學資源與設備，組成優質服務團隊，提供學生與社區民眾優美的學習環境與管道，提升生活、學業與職業之多重成長，透過學校與產業共同合作與努力，培育產業專業行銷與經營之人才，達到學校與產業雙贏的局面。