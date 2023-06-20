112年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試(以下簡稱本考試)於18日舉行，本年度考試分別在全國北中南東設立8個考區17個考場：臺北考區設置3個考場；宜北基、桃竹苗、臺中、彰投、雲嘉南、高屏及花東考區各設2個考場，總到考人數9200人。

本考試於上午8時30分開始，試務單位統計應到人數為9751人，缺考人數計551人、到考人數9200人(包括中等學校師資類科3530人，國民小學師資類科2669人，幼兒園師資類科2263人，特殊教育師資類科738人)，到考率為94.35%。

教師資格考試考前預備。(照片/教育部提供)

本次考試使用「第二類備用試場」考試人數23人、使用12間「第二類備用試場」，另使用特殊試場應考人有39位，試務單位也配合應考人需求，提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間、特殊桌椅與安排方便進出的試場等考場服務。下午4時35分中等學校、幼兒園及特殊教育等師資類科先完成本次考試；6時30分國小師資類科「數學能力測驗」科目考畢後，本考試圓滿結束，整體應試秩序良好。

教師資格考試考試進行中。(照片/教育部提供)

教師資格考試試題主要目的在於評量應考人的教育專業基本知能，因此各考科組題內容整合教育理論知識與教育實務情境，以「難易適中、優質合理」為原則，並持續發展素養導向試題。本次考試試題及選擇題參考答案在19日公布於本考試網站，應考人若對試題有疑義，可於21日下午10時前登入網站提出申請「試題疑義」，依序填具資料並上傳佐證資料電子檔，即完成網路試題疑義申請作業（詳簡章第14、15頁），逾期不予受理。試題疑義釋復結果將於30日中午12時公布於本考試網站。

考試結果訂於7月28日上午10時以「電子榜單」方式公告於本考試網站。應考人可於放榜日起至10月31日自行登入網站列印成績通知單。申請以「暫准報名」方式報考的應屆畢業生，務必於7月18日前提供修畢師資職前教育證明書及學士以上學位證書；碩博士階段則另須提供修畢碩士學位或博士學位畢業應修畢學分（不包括論文學分）之證明，以上資料送達試務單位，確認後方完備考試資格，並得查詢考試結果。(教育部高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試網址：https://tqa.rcpet.edu.tw)。