美國超微半導體公司台灣子公司與龍華科技大學機器人系統整合小聯盟團隊合作，日前於台北國際電腦展COMPUTEX展覽中，以超微AMD之伺服器工作站與邊緣運算器兩項產品，進行人工智慧深度學習運算能力的展現，顯示硬體在AI深度學習的演算力具有快速與精確的結果，吸引國內外眾多廠家的興趣與詢問。

台北國際電腦展COMPUTEX是亞洲最大科技展，更是全球頂尖資訊科技盛會，為全球資訊科技領域的眾多頂尖企業、創新科技公司和業界專家，提供一個極具影響的平台，展示最新科技趨勢和突破。而美超微半導體公司是一家全球高效能、高效率伺服器科技與創新的領導廠商，亦是全球針對HPC、資料運算中心、雲端運算、企業IT等從最完整到最精簡化綠能運算解決方案的先驅廠商，也是此次重要參展廠商之一。

龍華科大機械工程系講座教授丁鯤指出，該校機器人系統整合小聯盟團隊與美超微台灣子公司合作，以不銹鋼髮絲紋拋光之表面特徵辨識，結合機械手臂的自動撿放功能，以達到產線品檢自動化目的。本次COMPUTEX參展內容並搭配超微AMD工作站與輝達Nvidia Quadro系列GPU顯示卡提升AI深度學習之算力，以及邊緣運算伺服器運算，提升Edge computing之功效。

龍華科大機器人系統整合小聯盟團隊向韓國ADATA電子商務團隊講解相關技術。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大機器人系統整合小聯盟團隊分別將現使用的智泰科技Vislab與所羅門公司Accupick整合系統，分別裝置於兩台硬體中應用，除了減少AI Model的Training時間，更可進入神經網路深層運算，提升模型的精確率，充分發揮AMD的運算能力，短短15分鐘內就可完成過去需耗費一倍以上時間才能產出的結果。

丁鯤強調，機器人系統整合聯盟團隊此次與美超微合作展示，證明該校在AI方面發展的前瞻性。團隊在現場並與國內外科技大廠及相關領域人員進行技術交流與分享，吸引AMD、ADATA、SONY、展碁國際、Quantum等公司的注意，進而了解龍華科大的科研與業界結合之應用能力。

機器人系統整合團隊與美超微資深產品經理范希聖於展場合影。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大機器人系統整合聯盟，由機械系老師涂崇一進行人工智慧與自動化技術的專業能力和經驗，與產業界在人工智為瑕疵檢測方面進行合作，並有多項相關AI演算法相關專利。該校機器人系統整合團隊目前所發展之數位雙生技術，包含不鏽鋼片拋光AI檢測、結合PLC進行OCTOPUZ點位輸出之模擬，以及應用Accupick 3D連接機械手臂等最新虛實整合技術。除促進業界技術交流，同時並將這些技術回饋給學校，讓師生更進一步瞭解產業技術發展，以深化師生與產業對接契合度，並帶領學生參加各項AI相關競賽，成果相當豐碩。

龍華科大致力探索融合科技與實體應用，並以學術研究和實際產業端應用為基礎，推動其升級和社會發展。本次展覽通過與知名企業的合作，獲得實際的業界需求和挑戰，並將學術研究轉化為實際應用，進而培養學生具備創新思維和實踐能力，為未來的科技發展做出貢獻。