為了讓社區居民有健康、幸福的身體狀態歡度端午佳節，中臺科技大學與社團法人臺中市北屯區三光社區發展協會於18日在三光里九龍宮舉辦「粽香端午逗陣來」歡慶端午活動，為社區民眾帶來特別的端午佳節關懷，活動現場除規劃粽子分享、中藥香包DIY等響應端午習俗的活動，中臺科大師生團隊更為社區民眾提供各項身體健康檢測，讓前來參與活動的社區里民在享受端午美食的歡樂氛圍中，也能兼顧自身的健康狀態。

中臺科大配合北屯區三光里「粽香端午逗陣來」活動，針對社區民眾常見的健康檢查項目，規劃融入系所專業的健康服務活動，例如醫學影像暨放射科學系安排甲狀腺超音波檢測，讓民眾可以透過檢查了解個人甲狀腺健康狀況，協助早期發現潛在症狀並進行預防；醫學檢驗生物技術系規劃血壓及血糖檢測，提醒民眾關心並控制個人的血壓及血糖數值，進而降低心血管疾病發生的機會；視光系提供眼鏡健檢服務，讓居民攜帶眼鏡到活動現場進行檢查與評估，確保個人使用的眼鏡能夠有效地矯正視力；老人照顧系則由同學設計彩虹鐘音樂互動活動，邀請現場民眾共舞同樂，透過音樂互動有效刺激年長者的手眼協調功能。

老照系同學與民眾歡樂音樂鐘訓練手眼協調。(照片/中臺科技大學提供)

三光社區發展協會理事長張淑娥表示，今年元宵節社區辦理晚會活動時，邀請中臺科大師生團隊共襄盛舉，提供社區民眾各項專業的健康服務，該場活動反應熱烈、有口皆碑，深受社區居民喜愛、讚賞與頌揚。因此，端午節再次邀請中臺科大聯袂辦理活動，感謝中臺科大帶來更多元的健康服務項目，讓社區居民在歡樂佳節習俗體驗過程中，同時關心及保持健康的身體狀態，這是一場別具意義且溫馨的民俗活動。

醫放系同學進行甲狀腺超音波檢測。(照片/中臺科技大學提供)

中臺科大秉持「技術專業、人文關懷、永續創新、社區服務」教育理念，除積極培育大健康產業專業優質人才，更以專業服務關懷鄰里居民的健康，期能建構一個共榮、共好的生活圈。因此，配合社區共同舉辦「粽香端午逗陣來」活動，不僅是對社區居民的關心與回饋，更希望透過健康服務活動，幫助居民關心及照顧個人健康。中臺科大未來將持續舉辦結合系所專業的活動，整合及活用學校資源為社區居民提供更多有益的服務，進而強化學校與在地社區間的緊密合作關係，具體實踐SDGs並打造社區共榮及共好的美好願景。