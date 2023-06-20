南華大學產學合作及職涯發展處於5日辦理企業參訪，由該校副校長林辰璋、旅遊管理學系主任丁誌魰、永續綠色科技碩士學位學程主任周建明一同率25位學生前往參觀新北市八里區的世紀離岸風電設備股份有限公司。

南華大學副校長林辰璋表示，世紀離岸風電設備股份有限公司董事長賴文祥是嘉義大林人，國中畢業就離鄉背井，隻身北上三重當鐵窗學徒，憑著胼手胝足的韌性，奠定世紀鋼構的基礎。賴文祥雖然沒有高學歷，但他秉持著努力不懈及永不放棄的精神，一路從鐵工廠到綠色發電相關的離岸風力發電。創業過程相當艱辛，即使遇到困難的時候，也不要輕易放棄，這是青年學子值得學習的精神。透過企業參訪活動的辦理，可以讓學生瞭解各產業的動態及發展，提前為自己的不足加以精進學習，以提升競爭力與就業力。

賴文祥於1987年成立世紀鋼鐵廠，這是他一生的轉捩點，從此一步一腳印，使得世紀鋼構逐漸茁壯，台積電8吋晶圓廠與新北市政府行政大樓皆是世紀鋼構的代表作。賴文祥表示，創業不僅要堅持只做一件事，除了耐力，對市場趨勢更要具備高度的敏銳度。

賴文祥表示，創業不僅要堅持只做一件事，除了耐力，對市場趨勢更要具備高度的敏銳度。(照片/南華大學提供)

賴文祥也提到，涉足環保綠電的離岸風力發電，看到的就是約900億元的鋼構商機。世紀鋼鐵主要業務是大型鋼構，以離岸風機水下基礎為主，而離岸風電是長期發展的產業，世紀鋼一邊拿下訂單，也一邊持續向外商學習。賴文祥說：「這裡才不是鐵工廠，不是粗工，而是工藝」，他表示在台北港工作的外國人，每個人都是月薪30至40萬元。

參訪活動中該公司策略長林明弘進行簡報，讓該校師生更加了解世紀集團在可再生能源領域的長期願景和承諾。(照片/南華大學提供)

參訪活動中該公司策略長林明弘進行簡報，讓該校師生更加了解世紀集團在可再生能源領域的長期願景和承諾，也讓學生對未來的職涯規劃有明確的目標與方向，並能理解ESG在企業經營的重要性，同時也提到再生能源領域將是學生未來可以考慮的就業選擇之一。林明弘更鼓勵學生一定要學好英文，能夠多一項語言專才，在未來的就業市場會更具競爭力。