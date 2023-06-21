AI網路時代來臨，人與人之間的相處模式是否產生溫度差? 夢想淘心室6月21日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請曾在政治大學通識國文兼任講師，目前在「詩聲字」擔任文學社群經營者的李畇墨，李畇墨的作品多發表於臉書社團或文學刊物，如《創世紀詩雜誌》、《有荷文學雜誌》、《人間魚詩生活誌》、《野薑花詩刊》、《葡萄園詩刊》等；目前為創世紀詩社、野薑花詩刊成員，為《有荷文學雜誌》撰寫專欄「有荷拾翠」。2022年7月出版詩集《蕪地芳草》。

畇墨是他改過名字後的真名，自喻就像一顆土芒果，外表不起眼、小小ㄧ顆、果肉雖不多卻香甜，就像自己擁有的內涵不多。小時候因為父母工作忙碌，被送至鄉下生活，在沒有甚麼事情可做的情況之下，把家裡的書都看過了一遍，因此開啟了李畇墨的寫作之路。他說創作是孤獨的，因為自己想表達的意象並不是每個人都能理解的，但在跟別人切磋的同時，也能增進自我的意象表達力，李畇墨的妻子也同樣是一位詩人，兩人切磋或是閱讀彼此作品時，會寫一篇文章回應唱和彼此的文字，藉此機會互相激發了彼此的創作力。

作家李畇墨表示，他的人生挫折非常多，寫作之路並不順遂，例如攻讀博士7年缺在最後臨門一腳功虧一簣。李畇墨認為比起一直拖著走不出博士學位不如打破這個魔障，有時候放棄只是為了重新再出發而已。想知道更多李畇墨作家的人生故事嗎? 更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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