為增廣餐飲管理科學生基本課程教學以外的技藝學習，並加強眾人的烹飪技術及對於各國料理的專業認知，臺北育達高中餐飲管理科於六月份舉辦「餐飲主廚週」活動，第一門課為「雙廚聯手法式料理講座」，主題為起司實作與起司料理的應用，授課講師為來自法國的Frédéric Battut主廚及W Hotel行政副主廚許政堂；第二門課為「西餐廚藝料理講座」，邀請「型男主廚」施捷夫蒞臨本校進行國際廚藝料理的實作及應用。

據資料統計，最愛起司的國家是法國，有「起司王國」之稱的法國，每位國人平均一年食用的起司量可達25.9公斤，足見法國人對於起司的熱愛。而為讓餐飲管理科的同學對於這項法國國民美食有更進一步的認識，法籍廚師Frédéric Battut主廚就特別來教大家如何自製新鮮起司。Frédéric Battut主廚表示，本次教學為簡易版本，大家在家可以輕鬆製作，同時亦可加入蜂蜜、果乾、堅果、水果等各式食材，增添不同的風味。

來自「起司王國」法國的Frederic Battut主廚蒞臨臺北育達高中，傳授如何自製新鮮起司。(照片/育達高中提供)

新鮮的起司製作完成後，除了直接食用，當然還可以有許多不一樣的吃法，W Hotel行政副主廚許政堂就以Frédéric Battut主廚自製的新鮮起司為基底，巧手改造為檸檬油醋菲達起司佐水蜜桃鮮蝦沙拉，變成餐桌上的美味佳餚，令同學們眼界大開。

W Hotel行政副主廚許政堂示範以新鮮起司為基底，巧手改造為「檸檬油醋菲達起司佐水蜜桃鮮蝦沙拉」。(照片/育達高中提供)

「餐飲主廚週」的第二堂課則由時常在臺灣廚藝選秀節目《料理之王》中大展廚藝的施捷夫主廚擔任講師。施捷夫出身廚師世家，是臺菜名廚「阿發師」施建發主廚的兒子，曾在新加坡、上海、西班牙等地工作，雖出身臺菜廚師家族，但其實他最擅長領域的是西餐。當次課程，施捷夫帶來「馬鈴薯雞肉捲佐麵疙瘩與南瓜泥」，課程內容相當精采，主廚非常專業的解說每種食材的特性，於同學們實際操作更細心的在旁指導，讓大家增加很多西餐領域的知識與技能。

強化同學實務技能、精進專業技術一直是臺北育達高中的首重目標。為此餐飲管理科主任廖翊合一直持續不斷的遴聘優秀的業師進行協同教學，希望每位同學都可以在絕佳的學習環境中，專心精進廚藝技術，滿足大家在升學、就業的全方位需求，並成為最頂尖的人才。