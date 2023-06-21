端午節前夕，為了讓離鄉背景的學子感受佳節的溫暖，義守大學舉辦「義起慶端午」活動，特別準備傳統肉粽送給飄洋過海來臺就讀的境外生，許多人都是第一次吃到肉粽，紛紛直呼好特別，同時也安排手作活動，讓將近40位本國與境外學生一起體驗動手做的樂趣，校園中充滿歡樂過節的氣息。

義守大學有來自40多國、近1500位境外生，國際交流是每位義大學子的生活日常。(照片/義守大學提供)

義守大學國際及兩岸事務處準備熱騰騰的肉粽，粽葉裡包著香Q的糯米、滷肉、鹹蛋黃、香菇、栗子、花生等，濃郁的香氣加上用料豪邁，每一口都讓學生吃的得好滿足。就讀華語文中心來自英國的Harry，第一次吃到肉粽，對於肉粽外觀感到很好奇，吃下肚後更是一口接著一口，並對肉粽的口味讚不絕口。另一位來自尼加拉瓜就讀國際企業經營學系的Nicole，來到義守大學已經三年了，每年一到端午節都很期待學校準備的肉粽，因為很喜歡肉粽的味道，同時還能感受到學校滿滿的溫暖。國兩處處長李嘉崑表示，義守大學在不同的節慶中，都會安排代表節慶的專屬活動，讓境外生感受不一樣的文化，精彩的交流與文化傳承，在校園中熱鬧上演。

許多境外生都是第一次吃到肉粽，紛紛直呼好特別，也很感謝義守大學的貼心。(照片/義守大學提供)

除了讓境外生品嚐肉粽外，國兩處還安排手作活動，讓本國與境外學生動手製作與端午節相關的手作作品；就讀大眾傳播學系的陳映均，就以流利的英語口說能力，一邊解釋製作技巧，一邊與境外生共同完成。陳映均表示學校有很多來自不同國家的境外生，透過課堂共同學習、一起參與活動等過程中，可以互相交流彼此的文化外，最重要的還有英文溝通能力的提升，過去自己不太敢開口說英文，但幾次與境外生相處後，發現英文溝通技巧進步非常多。

近40位本國與境外學生，一起體驗動手做的樂趣，校園中充滿歡樂過節的氣息。(照片/義守大學提供)

在活動的尾聲，校方也安排境外生前往校園裡的中華文化教室，古色古香的陳設與氛圍，都讓境外生大開眼界，更深刻感受到義大校園裡，無論是教學資源還是硬體設施，都充滿著讓人驚豔的多元文化。義守大學有來自40多國、近1500位境外生，整座校園就是個小型聯合國，國際交流就是每位義大學子的生活日常，加上學校也透過國際移動力計畫，每年提供獎助學金送學生出國實習、交換、修習雙聯學位，義守大學深耕國際化，累積學子的經驗與開拓視野。