因應國家語言發展法上路實施及111學年度起推動高級中等學校本土語文部定課程，教育部國民及學前教育署成立「高級中等學校本土語文教育資源中心」，協助高級中學編制內的教師通過閩南語、客語中高級認證、族語高級認證，取得授課資格，自111年起開辦高級中等學校現職教師本土語文認證輔導班及加強班，以深化學校教師本土語文聽、說、讀、寫能力，並協助通過本土語言能力認證考試，為學校實施本土語文教學師資資源做好準備。

認證輔導班「閩南語」老師魏俊陽看圖講話教學。(照片/教育部提供)

112年下半年輔導班、加強班預計辦理日期如下（依本土語言認證公告日期配合調整）：教育部閩南語能力認證加強班：7月20至23日；第10梯次輔導班（閩南語、客語四縣腔、布農族語）：10月14日、15日、21日、22日、28日；第11梯次輔導班（閩南語、客語海陸腔）：12月9日、10日、16日、17日、23日；客語加強班（四縣腔、大埔腔）：9月9至10日；族語加強班（阿美族、排灣族、泰雅族、布農族）：11月11至12日。

國教署表示，為滿足更多高中職教師參加本土語言研習需求，以提高其本土語言認證通過率，培育更多本土語言師資，國教署將持續辦理本土語言認證輔導班、加強班。更多報名資訊可至「高級中等學校本土語文教育資源中心」（https://cirn.moe.edu.tw/WebNews/index.aspx?sid=1195&mid=13150）查詢，或洽詢該中心助理蘇先生，連絡電話：(06)2133111分機5783，信箱[email protected]。