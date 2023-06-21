端午節是傳統的民俗節日，許多習俗是多年來的經驗累積，也添增了許多可以懷舊的題材。八里療養院附設精神護理之家，針對精神障礙的長者辦理相關活動，以增加對於節日認知的連結。有認知障礙的精神障礙長者的長照服務，非藥物的治療方式主要會以認知訓練和肢體運動為主，透過不同活動的安排(例如懷舊治療團體等)，經由一系列的活動提供認知刺激和肢體運動，提升整體認知功能與社會功能。

負責精神護理之家的八里療養院職能治療師謝佩君表示，在端午節來臨前，職能治療師們透過設計過的「划龍舟」的活動，則提供了難得的機會，讓精神障礙長者有機會一起參加的端午節應景活動。在透過看似平凡的節慶活動，讓個案感受端午節節慶的喜樂氣氛時，能同時透過自製的划槳、藍色長布條當河道、黃色小鴨當奪標錦旗等，團隊展現平日的生活與復健訓練的成果，與社會活動的參與，進而奪標後增進他們建立自我能力的肯定與信心，同時達到肢體活動的運動效果。

透過自製的划槳、藍色長布條當河道、黃色小鴨當奪標錦旗等，增進精神障礙長者們建立自我能力的肯定與信心，同時達到肢體活動的運動效果。(照片/八里療養院提供)

八里療養院職能治療科主任張自強指出，懷舊和肢體活動對於有認知障礙的精神障礙長者的認知刺激和運動是有幫助的，划龍舟活動是職能治療多元復健模式的一個部分，因為長者過去的生活故事及許多回憶，可藉由讓他們從體驗懷舊環境或活動的過程中，重溫早期記憶的看划龍舟競賽過端午歡樂時光，同時可增加大腦功能的運作。

張自強表示，長者透過各式活動的參與(例如搭配端午節的包粽子活動等)，接受到多樣化的環境刺激，透過儘早的治療活動參與，則有助於減緩認知功能和運動協調的退化，使得長者們的日常功能可以經過訓練和重建，延緩認知障礙進而到生活功能促進，對於長者和照顧者負荷的減輕也有助益。