國發會集結去年各地區地方創生團隊的執行成果於上個月假松山文創園區舉行「2023地方創生成果展暨市集」，總統蔡英文與行政院長陳建仁共同參與此次的成果發表，真理大學人文與資訊學系教授李沿儒也受邀分享參與社區與農民互動的經驗。李沿儒身著農裝分享自己帶領真大人文與資訊學系學生協助地方創生的點滴經驗，他表示，謝謝國發會的計畫讓自己與真大師生藉此更貼近這塊土地所孕育的人文與自然之美。

真理大學人文與資訊學系長期投入社區服務與社區品牌的建立，該校人資系在老師帶領的志工團隊於過去的15年期間，每年參與社區活動超過30場次，從社區的兒童營隊、青銀共學的活動、到社區產業活化的活動而努力。該科系是台灣第一所結合人文與資訊應用領域的科系，成立於2008年，創立宗旨為「培育學生具人文、藝術、美學及資訊等跨領域素養與整合能力。藉由文化與創意思維，數位資訊應用能力的訓練，培育各領域文化事務人才」。

該科系課程設計除了人文、藝術、美學素養課程以及多媒體製作能力、程式設計能力的培養之外，還有具特色的文化行銷、社群媒體行銷與多媒體資訊應用等課程。在文化行銷上，真大人資系利用該校為全台最老大學之首，帶領同學欣賞校園內古建築之美與真大附近古蹟林立的景點，藉此傳授美學與文化創生的相輔相成。

在實踐社群媒體行銷上，自2009年始，真大人資系教師開始帶領學生投入社區服務工作，先與鄰近的社區三芝農會打響三芝茭白筍的網路聲量，此舉吸引更多人潮進入三芝，同時在教育部偏鄉數位應用計畫下，繼續推動桃園泰雅族部落「三光五月桃」的品牌知名度，且帶領該系同學實地參與摘種與採收的完整過程，藉此實踐社區服務的精神與讓同學體會農耕的辛苦，這項計畫前後拿下教育部資訊志工團體金質獎與銀質獎等，共計八座獎牌，也是教育部鼓勵各大專院校USR成果中獲獎最多的單一系所，同時「創意繪本與實作」課程，該系聘請之業師個別指導學生製作手工書，學生作品成果斐然。

此外，真大人資系還參與政府跨部門的計畫，例如早期參與金牌農村的三芝共榮社區與三芝農會和二號倉庫合作，師生參與種植三芝茭白筍的種植和食農體驗活動長達12年，並將所有的盈餘捐贈給予社區兒童課輔與老人送餐。後來受到邀請投入原住民部落，透過教育部數位機會中心的合作投入地方創生，和桃園市政府與原民會合作建立起泰雅部落的社區品牌「三光五月桃」和「媽媽桃」，其中的三光五月桃成立合作社，部落自治的傳承已經進入第五任理事長，由部落族人自產自銷，希望讓合作社成為走出國際的品牌。李沿儒老師肯定成果展的意義，更希望真大人資系在未來能走入更多社區，讓師生發掘更多台灣之美。