端午節爲每年的農曆五月初五，因仲夏登高，順陽在上，五月是仲夏，它的第一個午日正是登高順陽的好天氣之日，所以五月初五被稱爲端午節、端陽節、午日節、五月節、龍舟節、浴蘭節等等。端午節起源於中國，最初爲崇拜龍圖騰的部族舉行圖騰祭祀的節日，以龍舟競渡形式舉行部落圖騰祭祀的習俗。臺北市螢橋國民小學為慶祝端午佳節特別舉辦一系列的活動，讓學生沉浸在節慶氛圍的同時，也具有深刻的教育意義。

端午節相傳是為了紀念「屈原」，屈原是戰國時代楚國人，忠心愛國，無奈楚王卻聽信奸臣的話，屈原感到失望，就投汩羅江自盡。屈原投江後，居民為了不讓跳下汨羅江的屈原屍體被魚蝦吃掉，所以在江裡投下許多用竹葉包裹的米食（粽子），並且競相划船（賽龍舟）希望找到屈原的屍體。

端午節最普遍的習俗包括「划龍舟」和「吃粽子」，而小朋友們則是「配戴香包」、「玩立蛋」，以及端午節艾草高高掛，避邪又防疫。以校園多樣植物DIY製作應景的艾草掛飾，又以稻間鴨所生產鴨蛋，讓孩子體驗端午立蛋的習俗。

校園多樣植物DIY製作應景的艾草掛飾。(照片/螢橋國小提供)

稻間鴨生產的鴨蛋。(照片/螢橋國小提供)

螢橋國小推動食米學園計畫、食農教育、小田園課程與營養教育，辦理親子端午節慶包粽趣的活動，透過水稻種植，了解台灣米食的特色，本次包粽活動體驗主要以南部粽形式體驗，準備糯米、香菇、蘿蔔乾、花生、油蔥、

藉由節日連結米食與傳統感情，推廣米食的運用，延續孩子認識文化傳承。米食不僅是填飽肚子的食物，它也承載著傳統文化、歷史智慧及家庭生活的回憶。現代人在端午節不必辛苦的包粽子，但是了解米食在傳統節日的意義，嚼著美食，體會農民種植的辛勞，孩子們對米飯的喜愛都是對農民最大的鼓勵。