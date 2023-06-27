位於福建省龍岩市的連城縣，作為亞洲最大的棒球用品生產基地，已悄悄掀起「棒球旋風」。目前當地聚集多家台資企業，來自台灣的棒球教練呂金霖表示，「在過去的比賽中，很多人聽都沒聽過連城，但孩子們靠自己努力拿下勝利，這是讓我最感動的。」連城縣近年來融入兩岸發展示範區建設，聚集了許多家台資棒球運動產品生產企業進駐，形成了完整的棒球運動產業鏈，並成為亞洲最大的棒球運動用品生產基地，產品遠銷世界各地。在連城棒球企業會提供資金，令他們能安心購買器材。

連城目前擁有青少年棒球隊23支，棒球教練43名（包括兩名台灣專業教練），標準化棒球比賽訓練基地2個，運動選手超過3.4百人，縣裡還成立閩臺青少棒球交流中心與海峽兩岸棒球文化交流中心，可說是座棒球小鎮了。連城少棒隊奪過多次冠軍，2019年還榮獲大陸全國青少年棒球錦標賽U12組俱樂部組冠軍組第三名。

連城聚集了許多家台資棒球運動產品生產企業進駐，形成了完整的棒球運動產業鏈。（圖/林元貴提供）

2017年自台灣來到連城實驗小學當任少棒隊教練呂金霖表示：與台灣彰化縣東山小學等3所學校結成3對姊妹校互相交流，經常邀請臺灣的少棒隊來連城縣友誼賽，並於2019年榮獲大陸全國少棒比賽第三名。

黝黑的皮膚、體格壯碩的呂金霖在球場上用嚴厲而不失幽默地方式教導小學員們。他表示，在2014年未選擇大都市，而是毅然決然到偏遠的連城縣實驗小學教棒球，「起初孩子們連棒球是什麼都不知道，呂金霖希望能將棒球精神帶進來。」

呂金霖認為，大陸很多運動在乎成績，而棒球是「非常有文化」的運動，希望透過訓練讓更多人看到，棒球場的孩子懂得尊重和感恩，慢慢令家長們認識到「其實打棒球是真的不錯」。