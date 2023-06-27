在人工智慧（AI）日益成為全球關注焦點的今天，輔仁大學江漢聲校長任內特別重視AI 的教育及研究應用與發展;特別指示成立 AI人工智慧發展中心及輔仁大學學士後AI創新應用多元培力專班（輔大AI專班）並以其獨特的教育模式和卓越的教學資源，成功吸引了來自各行各業的學生和專業人士。該專班自成立以來，一直致力於培養領導者和專業人士，以應對快速發展的人工智慧領域。

輔大AI專班的招生面向各具潛力的大學畢業生和在職專業人士，除了理工資訊人才外，還有藝術、人文、法律、管理及外文各方面的人才。該專班的學生在一年的修習AI課程及實務研究業界參訪後，團隊合作做出了有價值的AI應用模組。

輔大AI專班第一屆畢業專題報告四組都有亮麗的成果。其中包括「智慧穿戴裝置之研究-以足球員為例」、「心肌梗塞發生預測-八種演算比較研究」、「股票預測模型與實際交易策略的探索」以及「台灣人體生物資料庫中醫問卷資料分析」等研究。

在「智慧穿戴裝置之研究-以足球員為例」的研究中，學生們利用智能穿戴設備在足球運動員中的應用，為足球員和教練組提供更準確、實用和有效的數據支持，以提高運鍊量和比賽表現、競技表現和整體運動員的健康狀況。這項研究不僅對足球運動員的訓練和比賽有重要的實際意義，透過穿戴設備的數據分析，促進智能穿戴設備在足球領域的下一步應用和展開。

在「心肌梗塞發生預測-八種演算比較研究」。該研究採用醫療資料庫中的高血壓病人資料，進行心肌梗塞的預測分析。研究結果發現，神經網路演算法在預測心肌梗塞的發生上，其準確度與鑑別度最高，這將有助於即時拯救心肌梗塞的病人並提供相關資料給醫師。

在「股票預測模型與實際交易策略的探索」，該研究成功建立了一個股票預測模型，並探索了機器學習在實際交易策略中的應用，獲得了不錯的成果及準確趨勢預測。

在「台灣人體生物資料庫中醫問卷資料分析」，該研究利用台灣人體生物資料庫的中醫問卷資料，整合了中西醫的診斷資料進行了一系列的分析，並成功建立了預測特定疾病（過敏、高血脂、高血壓、糖尿病、憂鬱症）的模型。同時整合中西醫問卷資料在預測特定疾病之潛力，並拓展資料科學方法應用於醫療領域之可能，將有助於為精準醫療和健康管理提供更有效的方法和工具。

這些學生們在一年的修習AI課程及實務研究業界參訪後，團隊合作做出了有價值的AI應用模組。他們來自各個領域，包括理工資訊、藝術、人文、法律、管理及外文等，這再次證明了AI是一門跨界跨領域的整合學科，也充分體驗了未來是AI時代的來臨。不僅深入理解了AI的理論知識，更在實際的專題研究中，將理論知識轉化為實際的應用，並取得了令人矚目的成果。輔大AI專班將繼續致力於培養更多的AI領域的精英人才，並期待更多有志於AI領域的學生加入，一同開創AI的美好未來。