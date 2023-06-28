夢想淘心室6月28日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到目前於高雄市小港區明義診所任職的方冠傑醫師，曾在台北榮總醫院、台北醫學大學附設醫院工作。大家眼中的醫生，要不是天才不然就是資優生出身，方醫師笑著透露小時候做過的壞事，國中的時候開始有自己的想法，因為進入叛逆的青春期，就跟著班上同學一起翹最後一堂課去外面打電動；直到高三的時候因接觸一些可以當好榜樣的同學，開始跟著一起讀書，奮發圖強考上自己希望的志願。

在節目錄製前，方醫師分享了一句話給主持人曉曉，「善良就是最好的選擇」。每個人都有不同的人生經歷，都會嘗盡酸甜苦辣，也因為回憶才成就了現在的自己，懂得掌握自己的人生之後可以做善良的選擇。此外，方醫師在節目分享了在職場上印象深刻的故事，擔任住院醫師第二年在腎臟科受訓的時候，所遇到的醫況尤其是在醫學中心的病人會特別虛弱，病情幾乎都是非常危急的狀況，當他在做緊急處理的時候，因為自己的不熟練，當下就被學長大罵，反而由學長接手後，很快就處理急救完畢。這件事對方醫師來說是很大的衝擊，現在回過頭來看，很感激這位學長的當頭棒喝，經過這次事件之後，方醫師體悟到要有撐起這件白袍的資格，就應該要做好充足的準備以及足夠的能力去幫助他人。

節目中，方醫師為聽眾們講解許多腸胃肝膽方面的健康小資訊，想知道自己的生活習慣與腸胃是否誤踩地雷了嗎?以及為何他號稱是最浪漫的腸胃內科醫生？有關於方醫生浪漫的故事，更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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