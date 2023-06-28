東海大學攜手台灣社會企業永續發展協會，共同簽訂「會計主管菁英培訓與就業計畫」合作備忘錄，結合學術與產業界力量，為企業培育具實務經驗的會計人才，也協助媒合學子就業即就業。

東海大學今(26)日攜手台灣社會企業永續發展協會，正式簽訂「會計主管菁英培訓與就業計畫」MOU合作備忘錄，結合學術界與企業力量，共同培育未來企業會計人才，參與人員包括，東海大學校長張國恩、永續發展辦公室主任陳鶴文、研發長林惠真、公事處處長黃兆璽、主任秘書林國平、EMBA主任許恩得、台灣社會企業永續發展協會理事長陳君滿、立法委員張廖萬堅、勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長劉秀貞、資誠聯合會計師事務所所長周建宏、勤業眾信聯合會計師事務所中區區長曾棟鋆、鎵興國際(股)公司總經理黎高興、禾康消防(股)公司總經理陳淞屏等人。

東海大學校長張國恩 (右)今(26)日攜手台灣社會企業永續發展協會理事長陳君滿(左)，正式簽訂「會計主管菁英培訓與就業計畫」MOU合作備忘錄。(照片/東海大學提供)

東海校長張國恩表示，這個合約的簽署對學子們有莫大的價值，也是東海積極朝向產學合作的實踐。透過這個MOU的簽訂，台灣社會永續發展協會將作為媒合平臺，提供學子前往國際會計師事務所歷練的機會，在這計畫的期間，學子每個月還可多領一萬元補助款，並可能在計畫後媒合至企業端直接就業，這對於大學端、會計師事務所、企業端來說是三贏局面。

台灣社會企業永續發展協會理事長陳君滿表示，產學合作是趨勢，本協會一直以來鏈結產官學三方，共同關心年輕人的職涯發展，這計畫還獲得國際四大會計師事務所的支持，相當寶貴。而對學生而言，這對他們在大學起就能與企業界建立聯繫，並為自己的職業生涯提前打下堅實的基礎。陳君滿說，對企業方來說，他們也能夠從中獲得優秀的會計主管人才，提升企業的經營水平，所以這樣的合作不僅能為企業的發展注入新的動力，也能進一步促進社會的永續發展。