東海大學祭出300萬總獎金，舉辦「全國智慧製造大數據分析競賽」，邀請國內大數據分析高手參賽。東海大學表示，這個競賽總獎金高達新臺幣300萬元，而金獎隊伍最高可獲得新臺幣100萬元的獎金。

東海大學舉辦第六屆「2023全國智慧製造大數據分析競賽」，活動於112年6月15日至7月27日開放網路報名。競賽由教育部指導，獲上銀科技、公準精密、永進機械、均華精密、志聖工業、中國砂輪、達佛羅、明昌國際、東台精機、漢翔航空及國研院儀科中心等公司贊助競賽獎金，並以產業出題學界解題方式，促進國內大學校院學生及企業、學研機構接軌產業的實際應用，創造產官學研互動交流與建立學習成長新模式。

東海大學表示，此競賽已舉辦多年，擁有相當好的口碑，所以也吸引了許多智慧製造產業的支持，期待今年這個比賽能夠吸引更多熱愛技術創新和智慧製造的人才參與，今年組別分為「企業與研究機構組」和「大專與研究生組」，總獎金高達新臺幣300萬元，而金獎隊伍最高可獲得新臺幣100萬元的獎金，決賽定於112年11月25日(六)於東海大學登場，評審團隊將依據各決賽團隊的分析結果，評選出優勝隊伍並進行頒獎。

此競賽源於教育部鼓勵各大專院校培育大數據分析跨領域專才，藉由培養智慧製造領域的專業人才，促進相關企業的研發投入。這個競賽不僅提供了一個競技的平台，也成為學生與企業人才學習和提升大數據分析與智慧製造相關知識的重要機會。東海大學指出，未來將繼續致力於舉辦具有影響力和專業性的全國競賽，推動台灣智慧製造領域的發展，並為產業界和學術界的合作提供更多機會。