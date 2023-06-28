教育部新南向政策已實施多年，此政策目的希望藉由參訪新南向國家學校體育課程實施與課程內容設計強化本國體育課程的多樣性，而真理大學長期實踐政府新南向政策藉此吸引更多新南向國家學生前往台灣就讀。此次，真理大學13位教師再次展開為期六天的越南河內體育教育參訪行程，共計拜訪河內體育師範大學（University Of Hanoi Sport pedagogy)與Tu Son University 體育學院，藉由交流討論與參與觀察提供真大教師在體育課程的進一步省思。

真理大學拜訪河內體育師範大學（University Of Hanoi Sport pedagogy)與Tu Son University 體育學院，供真大教師在體育課程的進一步省思。(照片/真理大學提供)

真大此行首（28）日上午先參訪河內體育師範大學，河內體育師範大學是越南兩所體育課程專業的高等教育學校，且該校為國立大學，經費來自政府，因此學生無需負擔學費，目前有兩千多位學生與兩百多位老師，校內體育設備充足，具有足球場、游泳池、田徑場與網球場等，該校副教務長Huong Xuan Nguyen 表示目前該校畢業生有超過九成的就業率，且畢業生的基本薪資超過1萬5仟台弊，此薪資水準在河內屬高所得族群，畢業生主要從事健身房教練。該校設有軍事教育，因此每年河內有27間學校會前往該校進行軍事教育，真大教師也在期間見識到學生軍事訓練的日常。

近幾年，真理大學在境外生的數量逐年上升，境外生的加入除了緩減國內少子化的困境外，亦可讓多元文化融入真大校園藉此提升師生國際視野。