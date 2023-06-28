南華大學非常重視學生未來就業與職涯發展，每年皆辦理電子履歷競賽，鼓勵學生積極準備好求職的敲門磚。根據111年調查，該校畢業生的就業率高達94.32%，就業滿意度82.9%，企業雇主滿意度達89.17%，也是企業最愛的大學，可見該校的努力成效卓著。今年電子履歷競賽共有151名學生參賽，日前舉辦頒獎暨分享會，由國際系陳提鳳囊括三項大獎，包含整體表現第一名、中文自傳第一名以及英文自傳第一名，不僅是此次競賽最大贏家，更是該競賽六年來首位三冠王得主。

南華大學於3月9日至4月15日舉辦電子履歷競賽，以大學部學生為參加對象，

共有151位學生參賽，其中包含11位境外學生。此競賽皆會邀請五位校內、外專家學者擔任評審，經嚴格評選下，於日前選出前三名及佳作七名、中文自傳與英文自傳各取前兩名，計有10名學生獲獎。就讀國際系的陳提鳳不僅獲得整體表現第一名，中文及英文自傳皆拿下第一，共曩括三項大獎。就讀國企學程的藍安淇是來自史瓦帝尼的境外學生，在校學習不到兩年的時間，即可使用非母語撰寫電子履歷，並於此次競賽中榮獲佳作，以及英文自傳第二名之殊榮，其學習精神值得肯定與嘉許。

由南華大學校長林聰明(左)頒獎於國際系陳提鳳(右)，共囊括三項大獎，包含整體表現第一名、中文自傳第一名以及英文自傳第一名，不僅是此次競賽最大贏家，更是該競賽六年來首位三冠王得主。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，每個人在求職時最重要的就是透過「履歷」呈現自己的優勢與特色，履歷的表達可能會影響一個人的一生，而且履歷沒有最好、只有更好，勉勵學生可藉由電子履歷競賽請師長指導之外，也能透過同學們的分享吸取經驗，提升自己的履歷品質。

南華大學副校長兼產學合作及職涯發展處長林辰璋指出，電子履歷主要為協助學生建立屬於個人的學習、生涯與課外活動等相關檔案，對於往後升學或就業提供完整的經歷履歷，學校提供一個「學習歷程檔案」平台，藉以鼓勵學生將自己在學期間各項校內外學習成果完整記錄，經由整理個人資料過程中，也能增進自我瞭解、不斷進行反思，培養文字、影音表達能力，明確的表達自己當前任務及未來目標，為未來作有規劃性的準備。

國企學程的藍安淇(右)是來自史瓦帝尼的境外學生，於此次競賽中榮獲佳作，以及英文自傳第二名之殊榮。(照片/南華大學提供)

在分享會中學生們展現積極主動且勇於改變的態度，旅遊系許慈云分享說，因對自己的文筆缺乏自信，因此要求自已參加很多活動去豐富資歷，也透過多方面的學習強化文筆，也因此決定參加此次競賽，讓她從中獲益良多。國企學程魏聖昕則說，自已會時時注意把參加各種活動中獲得的成就和學習感想持續不斷的記錄下來，一直累積素材，才會有最豐富資歷和經驗呈現在履歷上，以展現自我的優勢與特質。

國際企業學士學位學程主任廖英凱表示，非常感謝學校舉辦電子履歷競賽，每年皆會鼓勵學生參賽，並且都有不錯的表現，進而帶動系上學生積極進取的學習風氣。

外國語文學系主任郭玉德指出，此競賽可以訓練中英文自傳文字與影音的表現，無形中提升本地與外籍生交流，讓南華成為國際型大學。

南華大學舉辦電子履歷競賽頒獎暨分享會，除了表揚傑出的學生之外，也希望透過得獎學生的分享，促進參賽者彼此互相交流學習，藉以提升履歷品質與未來職場的競爭力，讓每位學生畢業後的求職路上更加順遂，邁向職涯巔峰。